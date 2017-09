Tony Martin hofft in seinem Lieblingsland Norwegen auf eine Überraschung.

Bild © Imago

In seiner Kindheit sammelte der Eschborner Tony Martin in Norwegen Pilze, jetzt kämpft der Radprofi in seinem Urlaubsland um eine WM-Medaille. Die Strecke kommt jedoch anderen Fahrern entgegen.

Im Sommerurlaub der Familie Martin ging es oft beschaulich zu. Mit dem Wohnwagen fuhr die ganze Clique einmal quer durch Norwegen, drei Wochen lang – und das beinahe jedes Jahr. "Wir haben geangelt und Pilze gesucht. Alles, was dazu gehört", erzählte der Eschborner Radprofi Tony Martin im Gespräch mit dem NDR. "Jetzt bin ich zum ersten Mal seit bestimmt 20 Jahren wieder hier in diesem wunderschönen Land."

Titelverteidiger: ja, Favorit: nein

Das Fischernetz und das Pflückmesser wird der 32 Jahre alte Einzelzeitfahr-Weltmeister bei seinem diesjährigen Besuch auf der skandinavischen Halbinsel aber stecken lassen. Titelverteidiger Martin startet am Mittwoch (13.05 Uhr) bei der Rad-WM im norwegischen Bergen in seiner favorisierten Disziplin: dem Kampf gegen die Uhr. In der Favoritenrolle ist er dabei trotz seines Vorjahres-Triumphs aber nicht.

"Ich gehe mit der Entspannung ins Rennen, dass nicht alle auf mich gucken", so Martin. Der Grund für sein Schattendasein: Die 31 Kilometer lange Strecke hat es in sich, vor allem der finale Anstieg am Mount Floyen gehört nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen des fünfmaligen Tour-de-France-Etappensiegers. "Das ist wirklich extrem schwer, da sind andere Fahrer weiter vorne als ich."

Das Ziel ist die Bronzemedaille

In eine gemütliche Bummelfahrt soll das Rennen für Martin dennoch nicht ausarten. "Der Kampfeswille hat mich absolut gepackt", verspricht er. Für ganz oben wird es vielleicht nicht reichen, ein Platz auf dem Treppchen ist aber schon angepeilt. "Die Bronzemedaille ist unter Umständen drin, dafür werde ich alles geben." Die schöne norwegische Landschaft kann er ja danach wieder genießen.