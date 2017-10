Die hessischen DEL2-Vertreter haben am Sonntag lediglich zwei von neun möglichen Punkten verbucht: Während es für die Löwen Frankfurt und den EC Bad Nauheim klare Niederlagen setzte, konnten die Kassel Huskies spät noch jubeln.

Die Löwen Frankfurt haben am Sonntag das Spitzenspiel der zweiten Eishockey-Liga bei den Dresdner Eislöwen deutlich mit 1:5 (2:1, 3:0, 0:0) verloren. Nach der Gästeführung durch Tyler Gron drehte Dresden die Partie noch im ersten Drittel. Drei Tore im Mittelabschnitt besiegelten bereits die Löwen-Pleite.

Irre Schlussphase der Huskies

Die Frankfurter verloren damit an der Tabellenspitze vorerst den Anschluss an die Bietigheim Steelers, die sich gegen den EC Bad Nauheim mühelos mit 4:1 (2:1 1:0,1:0) behaupteten. Der Treffer von James Livingston zum zwischenzeitlichen Ausgleich war für Nauheim zu wenig.

Die hessische Ehre konnten letztlich die Kassel Huskies mit einem 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)-Overtime-Sieg bei den Lausitzer Füchsen noch retten. In einer irren Schlussphase glichen Adriano Carciola und David Kuchejda in letzter Minute der regulären Spielzeit für Kassel aus. Lukas Koziol markierte nach 48 Sekunden in der Verlängerung schließlich den Siegtreffer.