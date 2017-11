Aus und vorbei: Turn-Star Fabian Hambüchen hat offiziell sein Karriereende verkündet. Sein Können will der Wetzlarer aber noch einmal beweisen.

Es war ein Abschied auf Raten, jetzt ist das Ende erreicht: Nach dem Abschied vom internationalen Parkett im vergangenen Jahr wird Turn-Star Fabian Hambüchen nun auch seine Bundesliga-Laufbahn offiziell beenden. Das kleine Bundesliga-Finale mit seinem Club KTV Obere Lahn am Samstag wird der letzte Wettkampf seiner Karriere sein.

Der inzwischen 30-Jährige hatte schon vorher mehrmals mit einem Ende seiner Laufbahn geliebäugelt. "Ich spüre, dass die Regenerationszeit immer länger wird. Wenn ich an mein späteres Leben denke, muss ich schon schauen, dass ich es nicht zu wild treibe", hatte Hambüchen erst kürzlich gesagt - und nun Taten folgen lassen.

Hambüchen hat alles erreicht

Damit geht einer der größten Einzelsportler in der deutschen Geschichte in den Ruhestand. Hambüchen holte nicht nur Gold, Silber und Bronze bei Olympia, sondern insgesamt 20 Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften. Die Krönung seiner Karriere war die überraschende Gold-Medaille an seinem Lieblingsgerät, dem Reck, bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro im Sommer 2016.

Ganz ohne Sport wird es aber auch in Zukunft nicht gehen: Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang wird Hambüchen als Experte vor Ort sein.

