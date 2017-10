Radprofi John Degenkolb ist nach seinen gesundheitlichen Problemen auf dem Weg der Besserung. Nun steht der Oberurseler vor einer Rückkehr ins Training. Das Seuchenjahr 2017 hat er aber bereits abgehakt.

Nach Atemproblemen und Klinik-Aufenthalt scheint es bei Radprofi John Degenkolb endlich wieder bergauf zu gehen. "John geht es zum Glück besser, aber natürlich werden wir ihn in den kommenden Monaten genau beobachten", sagte Teamarzt Nino Daniele von Degenkolbs Rennstall Trek-Segafredo am Montag laut Mitteilung.

Der Oberurseler war zuletzt an Herz und Lunge untersucht worden. Ein Comeback noch in dieser Saison kommt trotz ärztlicher Entwarnung aber zu früh. "Nachdem ich das Krankenhaus verlassen habe, war nicht mehr genügend Zeit, um für die letzten Saisonrennen in Form zu kommen", sagte der 28-Jährige, der in zwei Wochen allerdings wieder mit dem Training beginnen will.

Fokus auf kommender Saison

Degenkolb hatte sich im September ins Krankenhaus begeben, nachdem seine Atembeschwerden nicht zurückgegangen waren. Der Wahl-Hesse hatte deswegen auch seinen Start bei der Straßenrad-WM absagen müssen. "2017 lief nicht so, wie ich es erwartet habe. Ich bin bereit für 2018", ergänzte Degenkolb.

Degenkolb, der vor zwei Jahren Mailand-Sanremo und Paris-Roubaix gewonnen hatte, spielte in diesem Jahr bei den Frühjahrsklassikern keine entscheidende Rolle und wartete auch bei der Tour de France vergeblich auf seinen ersten Etappensieg. Den einzigen Saisonerfolg feierte er im Februar bei der Dubai-Rundfahrt.