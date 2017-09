zum Artikel Einzelzeitfahren bei der Rad-WM : Norwegen-Fan Martin genießt Außenseiterrolle

Eschborn: In seiner Kindheit sammelte der Eschborner Tony Martin in Norwegen Pilze, jetzt kämpft der Radprofi in seinem Urlaubsland um eine WM-Medaille. Die Strecke kommt jedoch anderen Fahrern entgegen. [mehr]