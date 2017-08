Odenwälder überrascht in Paris

Der Odenwälder Pascal Eisele hat bei der Ringer-WM überraschend eine Medaille gewonnen. Der 24-Jährige holt am Dienstagabend in Paris Bronze.

Pascal Eisele hat die WM-Party der deutschen Ringer in Paris fortgesetzt. Der 24-Jährige vom SV Fahrenbach (Odenwald) gewann am zweiten Wettkampftag der Ringer-Weltmeisterschaften überraschend Bronze.

Im kleinen Finale bezwang er am Dienstagabend im Limit bis 80 Kilogramm den Europameister Zurabi Datunaschwili aus Georgien per Schultersieg vorzeitig. "Ich kann das noch gar nicht fassen, habe am Ende noch einmal alles auf eine Karte gesetzt und gewonnen", sagte Eisele.

Eisele kämpft sich zurück

Eisele lieferte ein Riesenturnier. In seinem Auftaktduell zwang er den Türken Aslan Atem, der im Vorjahr in Budapest Vize-Weltmeister geworden war, auf beide Schultern.

Im Viertelfinale unterlag der deutsche Europameister von 2016 dann dem auftrumpfenden Armenier Maksim Manukyan mit 0:3, katapultierte sich jedoch nach dessen Finaleinzug mit einem Hoffnungsrundenerfolg gegen den Schweden Alex Bjurberg Kessidis mit 6:1 Punkten ins kleine Finale. Im Kampf um Bronze schien Datunaschwili lange der stärkere Ringer zu sein, ehe sich Eisele einmal mehr in dieses Turnier zurückkämpfte.