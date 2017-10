Nico Rosberg genießt das Leben in Monaco.

Der Wiesbadener Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg genießt sein Rentner-Dasein in vollen Zügen. Im Rennen um seine Nachfolge drückt er Lewis Hamilton die Daumen – wegen der Mechaniker.

Ab und zu ein paar Werbetermine, hier und da ein Besuch von Formel-1-Rennen. Jet-Ski fahren, den Nachwuchs umsorgen, das monegassische Wetter genießen und mit einem Blick aufs Konto feststellen, dass man nie mehr arbeiten muss. Nico Rosberg hat genau das geschafft. Der gebürtige Wiesbadener bereut auch rund zehn Monate nach seinem überraschenden Karriereende in der Formel 1 nichts. "Ich bin mit mir komplett im Reinen. Es ist schön, zu fühlen, dass das der richtige Schritt war", sagte er im Gespräch mit dem hr-sport.

Als Weltmeister in den Ruhestand, PS-Rentner mit 31 Jahren. "Das ist toll", so Rosberg, der sein altes Leben im wilden Rennzirkus der Formel 1 weit hinter sich gelassen hat und nun deutlich mehr Zeit mit seiner Familie verbringt. Nebenbei jobbt er als TV-Experte oder Markenbotschafter und lebt in den Tag hinein. "Das ist noch immer eine Entdeckungsreise, ich kann verschiedene Sachen probieren. Das macht großen Spaß." Den Endspurt der Formel-1-WM verfolgt er weitgehend entspannt aus der Ferne.

Rosberg drückt den Mechanikern die Daumen

Im Duell zwischen Rosbergs ehemaligem Teamkollegen Lewis Hamilton im Mercedes und dem Heppenheimer Sebastian Vettel im Ferrari schlägt sich der Wiesbadener auf die Seite seines einstigen Rivalen Hamilton. Freunde sind die beiden Streithähne zwar auch nach Rosbergs Rückzug nicht geworden. "Aber ich drücke natürlich Mercedes die Daumen, das ist meine Rennsport-Familie." Ganz besonders, weil im Team um den Briten auch noch ein Stück Rosberg steckt. "Er hat meine alten Mechaniker. Und die Jungs hat es in den vergangenen Jahren fies erwischt."

In den Saisons 2014 und 2015 schraubten die Männer und Frauen im Blaumann Tag und Nacht an Rosbergs Boliden und sahen dabei zu, wie Stallgefährte Hamilton im zweiten Silberpfeil zweimal zum Titel raste. 2016 wechselten sie dann auf die vermeintliche Gewinner-Seite – und Rosberg wurde Weltmeister. "Die waren zwei Jahre bei mir und haben verloren, dann ein Jahr bei Lewis und haben auch verloren. Denen gönne ich den Titel von ganzem Herzen."

Comeback-Chancen? Gibt es nicht

Und seinem hessischen Landsmann Vettel? "Er und Ferrari haben eine Riesen-Leistung gebracht. Letztes Jahr waren sie im Niemandsland, jetzt auf Augenhöhe mit Mercedes." Für den Sprung ganz nach oben reichte es wegen Problemen mit der Standfestigkeit dann aber nicht. Vettel geht auch im dritten Jahr bei der Scuderia leer aus. "Er hat aber definitiv die Chance, irgendwann mit Ferrari Weltmeister zu werden."

Rosberg selbst wird den alljährlichen Kampf um die WM-Krone weiter auf der heimischen Couch verfolgen. "Ich kann die Rennen gucken und das absolut genießen." Wehmut beim Anblick der futuristischen Rennwagen verspürt er nicht. Verbranntes Gummi, die lauten Motoren, die vielen Fans – all das löst im 32-Jährigen kein Kribbeln mehr aus. Eine Rückkehr ins Fahrerfeld schließt Rosberg deswegen definitiv aus. "Er wird kein Comeback geben. Das Kapitel ist geschlossen, sensationell geschlossen." Der WM-Titel 2016 als Abschluss einer doch eher kurzen Karriere – und dann dem Frührentner-Dasein frönen. Rosberg hat es sich verdient.