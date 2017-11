Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg und Leichtathletik-Ass Gesa Felicitas Krause sind am Samstag mit dem Pegasos-Preis ausgezeichnet worden. Während Krause noch sportliche Ziele hat, schloss Rosberg erneut ein Comeback aus.

Der zurückgetretene Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg aus Wiesbaden und Leichtathletik-Europameisterin Gesa Felicitas Krause sind am Samstag beim Sportpresseball in Frankfurt als "Sportler mit Herz" geehrt wurden. Beide erhielten bei der 36. Auflage der Veranstaltung in der Alten Oper den Pegasos-Preis für besondere Fairness und Teamgeist.

Krause will neu angreifen

Krause war beim WM-Finale über die 3.000-Meter-Hindernis-Strecke in London bereits nach 700 Metern von einer stolpernden Konkurrentin zu Fall gebracht worden und hatte sich dann vom letzten auf den neunten Rang vorgekämpft. "Damals war mein Herz gebrochen, ich hatte mir das natürlich anders vorgestellt", sagte Krause am Samstag dem hr-sport.

Von Schuldzuweisungen will die 25-Jährige auch heute noch nichts wissen. Stattdessen geht der Blick nach vorne. "Es ist natürlich umso schöner, dann heute diesen Preis mitzunehmen", sagte sie. "Das motiviert mich für nächstes Jahr."

Rosberg bereut nichts

Motivation für sportliche Höchstleistungen hat PS-Rentner Rosberg derweil nicht mehr. Der Weltmeister von 2016 wird definitiv nicht in den Formel-1-Zirkus zurückkehren. "Ein Comeback ist ausgeschlossen. Ich habe alles erreicht. Und in meinem neuen Leben läuft es genau in die richtige Richtung", sagte er.

Obwohl er die Formel-1-WM intensiv verfolge, habe er seinen Rücktritt vor einem Jahr noch zu keiner Sekunde bereut. "Ich vermisse nichts, ich habe komplett mit dem Rennsport abgeschlossen", sagte Rosberg. "Ich schaue mir die Rennen gerne an und habe Spaß daran." Die Auszeichnung in der Nähe seiner Geburtsstadt Wiesbaden freute ihn. "Das ist ein besonderer Preis, ich kenne hier viele Gesichter. Das wird ein gelungener Abend."

Auch Boris Becker ist da

Ebenfalls ausgezeichnet wurde Boris Becker. Der ehemalige Weltklasse-Tennisspieler erhielt die Trophäe "Legende des Sports“. "Das ist für mich natürlich eine große Ehre. Ich freue mich immer über die Erinnerungen an meine Jugend. Der Sport hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. In guten wie in schlechten Zeiten", sagte Becker.

Der ehemalige Tennisprofi war 2008 als Sport-Legende ausgezeichnet worden. Nachdem die Veranstalter 2014 die Pegasos-Trophäe eingeführt hatten, unter deren Dach alle Ehrentitel des Balls zusammengeführt wurden, wollte man Beckers Verdienste um den deutschen Sport mit der besonderen Geste honorieren. "Boris Becker ist und bleibt ein Kämpfer und das finde ich herausragend", sagte Ball-Organisator Jörg Müller.