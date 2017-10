Dem ehemaligen Formel-1-Piloten Nico Rosberg und dem Leichtathletik-Ass Gesa Felicitas Krause wird Anfang November eine besondere Ehre zuteil: Die beiden Hessen werden beim Sportpresseball für ihre Fairness und ihren Teamgeist mit dem Pegasos Preis ausgezeichnet.

Der zurückgetretene Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg und Leichtathletik-Europameisterin Gesa Felicitas Krause werden am 4. November beim Sportpresseball in Frankfurt als "Sportler mit Herz" geehrt. Beide erhalten bei der 36. Auflage der Veranstaltung in der Alten Oper den Pegasos-Preis. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag bekannt.

Mit Anastacia und Volker Bouffier

Die Auszeichnung bekommen Athleten seit jeher nicht für sportliche Errungenschaften, sondern vor allem für gelebte Werte wie Teamgeist und Fairness verliehen. Stargast des Balls, der unter dem Motto "Hier tanzt Deutschland" steht, wird Popsängerin Anastacia sein. Als Schirmherr fungiert erneut Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Durch den Abend führt wie gewohnt Fernsehmoderator Michael Steinbrecher.

Im vergangenen Jahr war Joachim Löw beim Sportpresseball als "Legende des Sports" ausgezeichnet worden. Der Bundestrainer und Weltmeister-Coach folgte damit auf Sportgrößen wie Michael Schumacher, Katarina Witt, Boris Becker, Franz Beckenbauer und Heiner Brand. Dieses Jahr wird Extrembergsteiger Reinhold Messner "Legende des Sports". Das Event ist seit 1981 einer der Höhepunkte der Saison und mit 2200 Gästen der größte Ball Deutschlands.