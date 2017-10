zum Artikel Eishockey - DEL 2 : Erste Pleite für die Löwen - Teufel gehen unter

Die Siegesserie der Löwen Frankfurt in der DEL 2 ist gerissen. Am Freitag setzte es eine Niederlage in der Overtime. Richtig lange Gesichter gab es in Bad Nauheim, Jubel hingegen in Kassel. [mehr]