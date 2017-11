Offenbach wird zum Schauplatz einer öffentlichen Rugby-Schlammschlacht. Das 15er-Nationalteam weigert sich, gegen Chile anzutreten und attackiert den Verband. Dieser nominiert kurzerhand andere Spieler – darunter ein hessisches Quintett.

Das deutsche Rugby steckt in einer handfesten Krise. Die Streithähne: das 15er-Nationalteam auf der einen, der Deutsche Rugby-Verband (DRV) auf der anderen Seite. Den ersten Wirkungstreffer landeten die Spieler am Dienstag, als sie ankündigten, das Testspiel am Samstag in Offenbach gegen Chile zu boykottieren. Ein Streik, um den DRV zum Handeln zu zwingen. "Wir fordern, dass der Verband bis Samstag erste richtungsweisende Änderungen vollzieht", werden die beiden Kapitäne Sean Armstrong und Michael Poppmeier in der FAZ, die zuerst über das Thema berichtet hatte , zitiert.

Die von der "Wild Rugby Academy" (WRA) unterstützten und dem DRV zur Verfügung gestellten Spieler beklagen mangelnde Kommunikation und werfen dem Verband vor, nicht einmal eine kurzfristige Perspektive bieten zu können. Die sportlichen Ziele, etwa die WM 2019 in Japan, seien gefährdet. "Die Grundhaltung des DRV, dass ich bezahlen soll und die Funktionäre kassieren, ist nicht akzeptabel", beklagte WRA-Gründer Hans-Peter Wild, der das 15er-Nationalteam finanziell unterstützt. Im Gegensatz zum 7er-Team wird die große Variante nicht mit öffentlichen Geldern gefördert.

Der Verband wehrt sich

Der hart angegangene DRV holte am Mittwoch zum Gegenschlag aus und reagierte auf die drastischen Maßnahmen mit völligem Unverständnis. "Diese Entscheidung drei Tage vor einem Länderspiel ist aus unserer Sicht nicht akzeptabel", kritisierte Präsident Klaus Blank in einer Verbandsmitteilung. Die Anschuldigungen seien nicht nachvollziehbar und "an vielen Stellen einfach falsch". Ein Ausfall des Länderspiels im Stadion am Bieberer Berg soll nun auf jeden Fall verhindert werden.

Um die Austragung des sportlichen Kräftemessens mit Chile sicherzustellen, rief der Verband aber nicht etwa die streikenden Spieler an, um eine Lösung zu finden. Der DRV nominierte einfach einen anderen Kader und neue Trainer. "Wir waren gezwungen, kurzfristig ein Team zusammenzustellen", heißt es auf der offiziellen Webseite. Das jetzt vom 7er-Bundestrainer Vuyo Zangqa betreute Aufgebot besteht nun aus einigen Verbliebenen, einigen Mitgliedern des 7er-Teams und einigen Spielern aus dem erweiterten Kader.

Des einen Leid ist des anderen Freud

Mit Ben Sabinarz und Gino Gennaro vom RK Heusenstamm sowie Marcel Becker, Senzo Ngubane und Wynston Cameron-Dow vom SC Frankfurt 1880 wird auch ein hessisches Quintett auflaufen. "Die Spieler freuen sich auf ihre Chance", sagte Sportdirektor Manuel Wilhelm. "Von Seiten des Verbands genießen diese jungen Männer unsere höchste Wertschätzung, dass sie in dieser schwierigen Lage für das deutsche Rugby so kurzfristig bereit waren, einzuspringen". Das letzte Wort ist damit aber noch lange nicht gesprochen.