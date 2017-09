Schützenfest in Kassel – Löwen weiter meisterlich

Drei hessische Eishockey-Teams, zwei Siege: Während die Löwen Frankfurt gegen Dresden rechtzeitig aufwachen, müssen die Kassel Huskies und Bad Nauheim nachsitzen.

Die Löwen Frankfurt sind weiterhin im Meister-Modus unterwegs und haben auch am dritten Spieltag der DEL2-Saison einen Sieg eingefahren. Der Titelverteidiger lag gegen die Dresdner Eislöwen am Freitag nach dem ersten Drittel zwar mit 1:2 hinten, am Ende hieß es aber 4:2 aus Sicht der Bornheimer Kufen-Cracks.

Deutlich mehr Mühe hatten die Kassel Huskies: Das Team aus Nordhessen musste gegen die Lausitzer Füchse in die Overtime und behielt dort mit 5:4 die Oberhand. Enttäuschte Gesichter gab es derweil in Bad Nauheim: Die Roten Teufel verloren gegen Bietigheim mit 2:3 nach Penaltyschießen.