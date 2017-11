Drei Mannschaften, drei Mal Frust: Die Kassel Huskies, die Löwen Frankfurt und die Roten Teufel aus Bad Nauheim gehen leer aus. Besonders hart trifft es Frankfurt.

Ein Abend zum Vergessen: Die Löwen Frankfurt haben am Freitag eine ebenso unerwartete wie deutliche Niederlage in der DEL2 kassiert. Die Kufencracks aus Bornheim verloren bei den Lausitzer Füchsen mit 1:6 und rutschten in der Tabelle auf Platz drei ab.

Ähnlich schlecht lief es bei den Kassel Huskies: Die Nordhessen unterlagen in fremder Halle dem SC Riessersee mit 3:5. Und da aller guten Dinge drei sind, schloss sich auch der EC Bad Nauheim dem Club der Frustrierten an. Die Roten Teufel kassierten eine 2:3-Pleite in Bayreuth.