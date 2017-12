Bei der Kurzbahn-EM in Kopenhagen trumpften die hessischen Schwimmer am Donnerstag auf. Sarah Köhler aus Frankfurt schwamm mit deutschem Rekord zu Gold. Der Darmstädter Marco Koch sicherte sich die Silbermedaille.

Langstrecklerin Sarah Köhler hat den deutschen Schwimmern bei der Kurzbahn-EM in Kopenhagen die erste Goldmedaille beschert. In einem packenden Rennen verwies die Frankfurterin in neuer deutscher Rekordzeit von 8:10,65 Minuten Boglarka Kapas aus Ungarn auf Rang zwei. Simona Quadarella aus Italien wurde Dritte. Für Köhler war es die erste Medaille bei Titelkämpfen. "Im Endeffekt habe ich noch das Beste aus der Saison gemacht. Ich bin super happy damit", sagte Köhler, die vor fünf Monaten die Schwimm-WM in Budapest verpasst hatte.

Zuvor hatte sich auch Marco Koch eine Medaille gesichert. Der Darmstädter hatte über 200 Meter im Finale nach 2:01,52 Minuten angeschlagen. Koch musste sich nur dem Russen Kirill Prigoda geschlagen geben. 41 Hundertstelsekunden fehlten Koch zur erfolgreichen Titelverteidigung.

Olympia im Blick

"Ich glaube, ich bin noch nie so locker 2:01 geschwommen", sagte Koch, der in 2:00,44 den Weltrekord hält. Gold sei nicht drin gewesen. "Aber darauf kann man schon einmal aufbauen." Der Weltmeisterhatte vor der EM mit einem Magen-Darm-Virus vier Tage flach gelegen. "Das merkt man dann leider doch ein bisschen."

Koch hat ein Jahr nach Olympia viel ausprobiert. Die Maßnahmen griffen im Wettkampf nicht sofort, scheinen nun aber Wirkung zu zeigen. Durch eine weitere Optimierung der Ernährung und die Umsetzung eines neuen Kraftkonzepts wirkt der 27-Jährige sehr austrainiert. Bei der WM im Sommer auf der Langbahn hatte Koch das Finale auf seiner Lieblingsstrecke noch verpasst. Das übergeordnete Ziel des Darmstädters sind die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

Sendung: hr-iNFO, 14.12.17, 20 Uhr