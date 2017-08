Die Formel 1 geht in Spa in ihren zweiten Saisonabschnitt. WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel muss sich mit der Außenseiterrolle begnügen – und wendet sich deshalb an den Wettergott.

Für den Traum vom fünften WM-Titel erledigt Sebastian Vettel auch Frühschichten neben der Rennstrecke mit einem Lächeln. Um 8.46 Uhr betrat der Ferrari-Star am Donnerstag die Lagerhalle eines Teamsponsors im Kölner Südosten. Der 30-Jährige simulierte an Gurten und mit Spezialschuhen den Alltag eines Paketboten und ließ natürlich auch die Hupe eines mächtigen Lieferwagens laut ertönen – dann machte sich der WM-Spitzenreiter eilig auf den Weg zu seiner eigentlichen Arbeit.

Vettel ist voll fokussiert

Per Helikopter ging es ins rund 100 Kilometer entfernte Spa-Francorchamps. Auf der berühmten Ardennen-Achterbahn wartet auf den Heppenheimer am Sonntag (14 Uhr) nach vierwöchiger Sommerpause wieder der Alltag: der WM-Kampf gegen die Silberpfeile.

"Im Moment schaut es gut aus, es ist aber noch ein sehr langer Weg. Ich bin sehr gut beraten, jedes Rennen für sich anzugehen. Man darf sich vom großen Ziel nicht ablenken lassen", sagte der Ferrari-Pilot am Donnerstag mit spürbarer Vorsicht.

Kein Wunder, vor dem zwölften von 20 WM-Läufen führt Vettel die Fahrerwertung mit lediglich 14 Punkten Vorsprung vor Mercedes-Pilot Lewis Hamilton an. Der Engländer und sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas, der mit 33 Punkten Rückstand auf Vettel ebenfalls noch im Titelrennen mitmischt, gelten dank der Power des Mercedes auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke als klare Favoriten.

Regen würde helfen

Die bisherige Saison hat aber gezeigt, dass man mit Prognosen vorsichtig sein sollte. Um eine in Spa nicht unwesentliche Besonderheit weiß auch Vettel: "Das Wetter ist hier immer eine Unbekannte. Das kann großen Einfluss auf das Rennen haben." Die Prognose ist wechselhaft - wie fast in jedem Jahr.

Die Boliden durften während der "Sommerferien", welche die Formel 1 sich seit Jahren selbst auferlegt, nicht weiterentwickelt werden. Lediglich die Daten vom letzten Rennen und dem anschließenden Test in Ungarn durften ausgewertet werden - da feierte Ferrari einen Doppelsieg durch Vettel und dessen Edelhelfer Kimi Räikkönen.

Dennoch erwarten auch neutrale Beobachter ein schwieriges Wochenende für die Roten. "Mercedes ist nach wie vor der Maßstab. Wenn es trocken bleibt, würde ich auf Hamilton oder Bottas tippen", sagte Experte Marc Surer. Nach Ansicht des Ex-Rennfahrers aus der Schweiz braucht Vettel in Belgien schon Hilfe vom Wettergott: "Bei Regen ist natürlich alles offen. Dann ist die Motorleistung nicht so entscheidend."

Hamilton vor Jubiläums-Rennen

Hamilton ging das Wochenende seines 200. Grand Prix entspannt an. Nach einem Workout am Morgen schlenderte der dreimalige Weltmeister gewohnt cool zu der Strecke, auf der er die "ewige" Pole-Rekordmarke von Michael Schumacher (68 Mal Startplatz eins) egalisieren könnte - ausgerechnet am 25. Jubiläum von dessen erstem Sieg.

Dabei hatte Hamilton über den Sommer einiges zu verdauen: In Budapest hatte er gegenüber Bottas Wort gehalten und seinen dritten Rang quasi auf der Zielgeraden an den Finnen zurückgegeben. Dieser hatte ihm zuvor für die letztlich erfolglose Jagd auf Vettel und dessen Ferrari-Kollegen Kimi Räikkönen Platz gemacht.

"Diese drei Punkte bekomme ich nicht zurück", räumte ein geknickter Hamilton nach seiner "Herzenstat" ein und formulierte anschließend seine Hoffnung, "dass gute Taten belohnt werden". Vielleicht ja durch günstiges Wetter am Sonntag.