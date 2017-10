Ein Video eines Faustkampfes beim Spiel der Löwen Frankfurt in Freiburg sorgt derzeit im Netz für Furore – aber auch für Kritik. Dürfen sich Eishockey-Spieler prügeln? Der Löwen-Boss hat eine klare Meinung.

Zwei Männer, vier Fäuste und eine tobende Halle: Beim DEL2-Spiel zwischen dem EHC Freiburg und den Löwen Frankfurt (3:6) bekamen die Zuschauer am Sonntag nicht nur jede Menge berauschenden Eishockey, sondern auch eine Boxeinlage zu sehen. Im letzten Drittel gerieten der Frankfurter Dalton Yorke und der Freiburger Julian Airich so heftig einander, dass sie die Handschuhe fallenließen und unter dem Jubel der Fans aufeinander einprügelten.

Fight in den Regeln klar geklärt

Unter dem Titel "Schon jetzt der Fight der Jahres?!?" posteten die Löwen ein Video der handfesten Auseinandersetzung auf ihrer Facebook-Seite . Mehr als 1.000 Fans drückten auf den virtuellen Daumen nach oben, mehr als 200 Leute teilten den Beitrag und kommentierten begeistert. Doch es gab auch negative Stimmen. "Sportler sollen doch Vorbilder sein, oder?"

Klar ist: In den offiziellen Eishockey-Regeln ist das "Fighting" fest verankert. Wenn Worte nicht mehr ausreichen und die Emotionen mit den Spielern durchgehen, sprechen die Fäuste. Zum Zeichen des Kampfes lassen die Spieler die Handschuhe fallen, ab diesem Zeitpunkt ist Eishockey Geschichte. "Unnötige Härte", heißt das offiziell. Die Schiedsrichter greifen erst ein, wenn ein Spieler klar unterlegen ist oder am Boden liegt. Eine Bestrafung danach ist unumgänglich und reicht von einer Zeitstrafe über Matchstrafen bis hin zu einer Spielsperre.

Es gehört zum Eishockey dazu

"Eishockey ist ein harter Sport, es gibt knallharte Checks und viele Zweikämpfe. Manchmal stauen sich dann Dinge an, die geklärt werden müssen", erklärte Löwen-Geschäftsführer Stefan Krämer im Gespräch mit dem hr-sport. "In anderen Sportarten gibt es dann versteckte Fouls, im Eishockey eben einen Fight. Das Wichtigste dabei ist, dass der Kampf fair sein muss." Mann gegen Mann, keine Schläger, keine Handschuhe. So einfach ist das.

Doch wie erklärt man das Kindern, denen stets gewaltfreie Lösungswege aufgezeigt werden? "Die entscheidende Sache beim Eishockey ist, dass die Action bei uns ausschließlich auf dem Eis stattfindet. Nicht auf den Rängen", so Krämer. Heißt: Diese Art der Konfliktlösung ist ein Teil der Sportart Eishockey. Genau wie beim Boxen, beim MMA-Fighting oder anderen Vollkontakt-Sportarten. Auf das Leben außerhalb der Eisfläche sollte man es deshalb selbstverständlich dennoch nicht übertragen. "Es gehört einfach zum Eishockey dazu."

Und ist im Vergleich zur wilden Vergangenheit deutlich weniger geworden. "Früher gab es Spieler, die nur im Kader waren, um sich zu prügeln", so Krämer. "Diese Zeiten sind lange vorbei."