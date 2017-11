Sportler sprechen über Facebook mit ihren Fans, Clubs berichten exklusiv im Vereins-TV und ein falscher Tweet gefährdet Karrieren: Mit den Medien ändert sich auch die Sportkommunikation. Beim ARD Forum Sport in Frankfurt gab es am Mittwoch Einblicke in diese neue Welt.

Die alten Zeiten sind vorbei. Das betont Moderator Gerhard Delling gleich am Anfang des ARD Forum Sport, das am Mittwoch in Frankfurt stattfand. Als er seine journalistische Laufbahn begonnen habe, seien Meldungen noch auf Papier gedruckt worden, berichtet der langjährige Sportschau-Moderator. Heute hat sich die Schlagzahl extrem erhöht, die Quellen sind dank Twitter, Facebook und Instagram vielfältiger und Sportler sowie Vereine zu eigenen Kommunikatoren geworden.

Was macht das mit der Sportwelt und dem Sportjournalismus? Und wie geht der öffentlich-rechtliche Rundfunk damit um, für den die Sportübertragung ein elementares Element ist, wie Manfred Krupp, Intendant des Hessischen Rundfunks, in seinem einleitenden Statement erklärt? Das waren die zentralen Frage der Veranstaltung unter dem Thema: "#bewegtezeiten – Sportkommunikation im Wandel".

Social Media als Vertragsinhalt

Die neue Medien-Vielfalt – für die Sportler ist sie Chance und Pflicht. Das wurde im Gespräch mit Triathlon-Star Sebastian Kienle und Skisprung-Ass Severin Freund schnell klar. Auf der einen Seite bieten sich Möglichkeiten der Selbstpromotion – gerade in Sportarten abseits des Fußball-dominierten Mainstreams. "Man ist mittlerweile als Marke aktiv", betont Freund. Aber auch wenn es hier wahre Marketing-Genies gibt, ohne sportlichen Erfolg funktioniert es nicht: "Gewinne Rennen und verkaufe es gut", lautet Kienles Zusammenfassung.

Andererseits fressen die Follower Zeit und Energie. "Man denkt schon mal, jetzt ist das letzte Posting aber schon paar Tage her", gibt Freund zu. Der derzeit verletzte Skisprung-Star verspricht aber, dass er gewisse Grenzen einhalten wird: "Ich werde nie zwischen 1. und 2. Durchgang ein Selfie posten." Außer vielleicht, irgendwann zwingt ihn ein Sponsor dazu. Denn die Geldgeber lassen sich Präsenz in den sozialen Netzwerken mittlerweile in die Verträge schreiben, wie Kienle erklärt. "Noch nicht nach dem Motto: mehr Geld für mehr Klicks. Aber das kommt mit Sicherheit auch noch irgendwann."

Ein neuer Markt

Rund um das Thema Profisport, Vermarktung und Social Media ist genau aus diesen Gründen ein neuer Beratermarkt entstanden. Kaum ein Profi, der nicht von einer Agentur in Sachen Kommunikation betreut oder beraten wird. Gerade bei Fußballern ginge es hier aber nicht nur um eine reine Monetarisierung, betont PR-Berater Carsten Meyer, der unter anderem Schalkes Coach Domenico Tedesco in Medienfragen beisteht.

"Es geht darum, den Sportler authentisch darzustellen. Und darum, Kontakt zu den Fans zu halten." Helfen könnten Agenturen vor allem dabei, Fehler zu vermeiden. "Ein falsches Posting kann dich heute einiges kosten."

Medienmacht Verein

Die Spieler werden zu Social-Media-Profis. Und die Vereine? Die nutzen die neuen Möglichkeiten ebenfalls mit zunehmender Effektivität. Eintracht-Medienchef Jan Strasheim betont etwa, dass der Klassenerhalt im Krisenjahr 2016 möglicherweise gerade durch die "AUF JETZT!"-Kampagne geschafft worden sei, die vor allem über soziale Medien getragen worden sei. Ganz vorne in diesen Bereich in Deutschland: natürlich der FC Bayern. Eigener TV-Kanal mit 11 Mitarbeitern, 43,5 Millionen Abonnenten bei Facebook, Redaktionen in Kairo, Shanghai und New York – wenn Münchens Mediendirektor Stefan Mennerich über sein Team spricht, wird schnell klar: Der Rekordmeister ist mittlerweile ein regelrechtes Medienunternehmen.

Klassische Journalisten fühlen sich hier oft ausgegrenzt und klagen über die Informationspolitik. Dem widerspricht Mennerich in einer intensiven Diskussion vehement. "Es gibt drei Medientypen, jeder mit individuellen Stärken. Das Vereins-TV liefert eine Schlüssellochfunktion, Journalismus kann einordnen, kritisieren, kommentieren und die Rechteinhaber zeigen die Spiele live. Alle drei können ohne einander nicht." Der FCB verschließe sich daher nicht externen Medien, seine Spieler hätten dieses Jahr mehr Interviews gegeben als in den vergangenen Jahren, versucht Mennerich der Kritik an einem sich zunehmend selbst publizierenden System entgegenzuwirken. Eine Antwort, die den langjährigen Sportstudio-Moderator und Uni-Professor Michael Steinbrecher nicht vollends zufrieden stellt. "Entscheidend ist doch, wie diese Kommunikation, dieser Zugriff in der Krise funktioniert." Es ist eine der vielen Fragen, die sich der Journalismus in der neuen Welt stellen muss.