Bei den US Open für eine Überraschung sorgen? Im Interview gibt sich Tennis-Profi Andrea Petkovic aus Darmstadt eher zurückhaltend – und spricht über ihre Pläne für die Zeit nach der Karriere.

Am Dienstag (17 Uhr MESZ) startet Tennis-Profi Andrea Petkovic in die US Open. In ihrem Erstrunden-Match trifft die Darmstädterin auf die US-Amerikanerin Jennifer Brady. Im Vorfeld nahm sich die 29-Jährige Zeit für ein Gespräch mit unserem Reporter.

hessenschau.de: Frau Petkovic, wie kommen Sie mit der in New York üblichen Hektik zurecht?

Andrea Petkovic: Ich bin jetzt schon seit einer Woche hier. Entweder bin ich durchgedreht, oder ich habe mich daran gewöhnt (grinst). Außerdem will ich ja nach meiner Karriere hierher ziehen. Deswegen darf ich mich nicht beschweren. Irgendwann werde ich hier leben.

hessenschau.de: Haben Sie sich schon ein Viertel ausgesucht?

Petkovic: Auf jeden Fall Manhattan und dort das East Village. Dort leben viele junge Leute, es ist entspannter, sehr europäisch – deswegen mag ich es.

hessenschau.de: Jetzt stehen aber erst einmal die US Open auf dem Programm. Wie gehen Sie in das Turnier rein, wie fühlen Sie sich?

Petkovic: Ich habe echt super trainiert, in Washington endlich mal wieder ein Halbfinale gespielt und einen Schritt nach vorne gemacht. In Cincinnati bin ich an meinen eigenen Erwartungen gescheitert – und an einer schwierigen Gegnerin (Magdalena Rybarikova; d. Red.). Meiner Angstgegnerin, gegen die ich noch nie gewonnen habe.

hessenschau.de: Haben Sie einen Anspruch an Sie selbst, was die US Open angeht?

Februar 2017: Petkovic als Expertin für das hr-fernsehen im Einsatz Bild © Imago

Petkovic: Nicht wirklich. Ich glaube, dass ich viel in mir habe. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt schon bereit bin. Um bei einem Grand Slam was reißen zu können, muss man vorher ein paar gute Turniere gespielt haben. Deswegen mache ich mir keinen Druck. Ich weiß, dass ich seit einigen Monaten wieder richtig gut spiele. Rainer Schüttler (Ex-Profi aus Nordhessen; d. Red.) hat mir neulich erzählt: Immer dann, wenn er drei Monate gut gespielt hat, kam ein großes Ergebnis. Bei mir waren es zweieinhalb, drei Monate – ich bin also genau an der Kante und warte jetzt auf Rainer Schüttlers großes Ergebnis (lacht).

hessenschau.de: Die Weltranglisten-Sechste Angelique Kerber sagt über sich selbst, sie sei so befreit wie lange nicht mehr. Wie schätzen Sie sie ein?

Petkovic: Sie macht auf jeden Fall einen besseren Eindruck als am Anfang des Jahres. Damals habe ich eine große Anspannung in ihr bemerkt. Jetzt scheint sie echt entspannt. Sie ist nicht mehr die Nummer 1, muss nicht mehr jedes Match klar gewinnen, ohne dass alle schreiben: "Angelique Kerber versagt".

hessenschau.de: Für jemanden, der noch nie hier war: Wie würden Sie die US Open beschreiben?

Petkovic: US Open ist Chaos, US Open ist laut und hektisch. Es passieren 37 Sachen gleichzeitig und man möchte sich am liebsten dreiteilen, um überall anwesend sein zu können. Der Verkehr ist verrückt, es ist anstrengend. Aber ich bin ein großer Fan und finde es sehr inspirierend.

Das Gespräch führte Tim Brockmeier (hr-sport).