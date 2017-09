zum Artikel Team-EM in Luxemburg : Boll führt Tischtennis-Herren ins Halbfinale

Erbach: Die deutschen Männer stehen bei der Tischtennis-Team-EM in Luxemburg im Halbfinale. Der Topfavorit dieses Turniers trat am Freitag erstmals mit allen Stars an – auch mit Timo Boll.