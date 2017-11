Die traditionsreiche Vogelsberg-Rallye fällt 2018 aus. Die Veranstalter beklagen ein Nachwuchsproblem und wissen derzeit nicht, ob die Motoren in Osthessen überhaupt noch einmal angehen.

Es sollte ein großes Fest werden, jetzt herrscht aber erst einmal Trauerstimmung: Ausgerechnet zum 50-jährigen Jubiläum wird die Vogelsberg-Rallye im nächsten Jahr nicht stattfinden. Wie der veranstaltende Automobilclub Schlitz 1970 auf seiner Homepage mitteilte, hat sich der Vorstand aufgrund der "erhöhten Anforderungen" einstimmig zu diesem Schritt entschlossen. "Die beantragte Rallyeveranstaltung ist abgesagt", heißt es.

Der Automobilclub ist in die Jahre gekommen

Das erstmals 1968 ausgetragene Traditionsrennen, das seit 2004 in der jetzigen Form in Schlitz ausgetragen wird, steuert in eine ungewisse Zukunft. In Schlitz fehlt es an Geld, Fläche und Manpower. "Leute, die genauso bekloppt sind wie wir, sind schwer zu finden", sagte Vorstand Frank Preisendörfer dem hr. Die Gründungsmitglieder und Organisatoren sind fast ausnahmslos über 70 Jahre alt, der Stress wird aber nicht weniger. Die Rallye-Gespanne brauchen immer mehr Platz.

Die Absage des Rallye-Events im kommenden Jahr sei deshalb nicht zu umgehen gewesen, langfristig sollen aber wieder röhrende Motoren in Osthessen zu hören sein. Bei einem Krisengespräch am Dienstag zwischen dem Schlitzer Bürgermeister Hans-Jürgen Schäfer (CDU), dem Sportleiter ADAC Hessen-Thüringen und den Motorsportfreunden aus Schlitz wurde die Situation erörtert und über Lösungsvorschläge nachgedacht.

Es soll weitergehen

Diese seien zwar noch nicht "das Gelbe vom Ei" gewesen, so Preisendörfer. Die Hoffnung, dass auch zukünftig Deutsche Meisterschaften im Vogelsbergkreis geben wird, ist aber noch da. "Wir haben jetzt ein Jahr Zeit und müssen uns neu erfinden." Wenn es alles gut läuft, könnte es im Jahr 2019 dann gleich doppelten Grund zum Feiern geben und die Jubiläumsfeier nachgeholt werden.