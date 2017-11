Tribüne an Galopprennbahn darf abgerissen werden

Der Frankfurter Renn-Klub hat erneut vor Gericht gegen die Stadt Frankfurt verloren. Die Tribüne darf abgerissen werden, ein Baubeginn der DFB-Akademie ist wohl dennoch nicht in Sicht.

Im Prozess um den Abriss der Tribüne an der Frankfurter Galopprennbahn hat der Frankfurter Renn-Klub eine Niederlage erlitten. Das Landgericht Frankfurt hob am Freitag die einstweilige Verfügung auf, mit der der Stadt der Abriss der Tribüne zunächst untersagt worden war. Es bestehe kein Besitzschutz mehr für den Renn-Klub als ehemaligem Benutzer, hieß es in der Entscheidung.

Die Stadt ist wieder offizieller Besitzer

Der Klub habe seinen unmittelbaren Besitz an der Rennbahn bereits durch die Zwangsvollstreckungsmaßnahmen der Stadt verloren, so die Richter. Die Stadt hatte im Juli ihre Räumungsklage vor dem Oberlandesgericht durchgesetzt und kurze Zeit später das Rennbahngelände übernommen.

Ende September hatte Renn-Klub-Vizepräsident Carl-Philip Graf zu Solms-Wildenfels die Schlüssel für die Geschäftsstelle an die Gerichtsvollzieherin übergeben, an den Zufahrtstoren wurden die Schlösser ausgetauscht. Nach monatelangem Rechtsstreit war das Gelände damit wieder in Besitz der Stadt gewechselt – Grundvoraussetzung für den Bau der 140 Millionen Euro teuren DFB-Akademie.

Baubeginn weiter nicht in Sicht

Bis wirklich die Bagger anrollen und die ehemalige Pferderennbahn in ein Areal für Fußballer verwandeln, dürfte trotz der erneuten Niederlage des Rennklubs vor Gericht noch Zeit vergehen. Da der Mietvertrag des "Sarotti-Häuschens" – ein kleines denkmalgeschütztes Gebäude – auf dem Rennbahn-Grundstück noch läuft, hat der Renn-Klub weiter Zugang zum Gelände. Eine Räumungsklage wurde noch nicht terminiert.

Zudem wurde gerade eine Bürgerinitiative gegründet, die sich für "Wohnraum statt DFB-Palast" einsetzt. "Ohne den Renn-Klub wird es keine DFB-Akademie geben, es sei denn, man baut um das Häuschen drum herum", hatte Solms-Wildenfels schon damals angekündigt.

Auch jetzt wollen sich die Pferdefreunde wohl nicht mit dem Urteil des Landgerichts zufriedengeben. Schon vorher hatten sie angekündigt, im Falle eines negativen Ausgangs in Berufung vor dem Oberlandesgericht gehen zu wollen.