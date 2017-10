Mit einer Mischung aus Erfahrung und Talent wollen die United Volleys in der neuen Bundesliga-Saison überraschen. Ausgerechnet einer der Hoffnungsträger fällt aber zunächst aus.

Dritter Platz in der Bundesliga, Halbfinal-Teilnahme im Europapokal, Mannschaft des Jahres in Hessen: Die United Volleys konnten sich vergangene Saison nicht über mangelnden Erfolg beschweren. Doch was der hessische Volleyball-Bundesligist auch erlebte, sind die Nachteile dieses Erfolgs. Mit Jan Zimmermann und Moritz Reichert wechselten zwei absolute Leistungsträger in die sportlich und monetär attraktivere französische Liga. Dazu kam der unerwartete Abschied von Christian Dünnes, der in Zukunft als Sportdirektor den Deutschen Volleyball-Verband vertritt.

Weitere Informationen Saisonstart am Samstagabend Die United Volleys starten am Samstagabend in Bühl in die neue Saison der Bundesliga. Start der Partie ist 20 Uhr. Ende der weiteren Informationen

Und Schwups stand Trainer Michael Warm ohne drei Säulen seiner Mannschaft da. Trotzdem will der Coach die Situation im Gespräch mit dem hr-sport nicht negativ beurteilen. "Es ist unser Konzept, dass wir Talente im Team haben und dass sich die entwickeln sollen. Dass die dann gehen, tut uns natürlich weh. Aber das zeichnet das Konzept auch aus."

"Sind nicht zufrieden, wenn wir uns nur brav entwickeln"

So stand Warm erneut vor der Aufgabe, sein Team im Sommer umzubauen. Die klare Vorgabe: Auch die neue Mannschaft muss in den Masterplan der United Volleys passen. "Wir brauchen eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern, die das Team führen, und Talenten, die viel bewegen. Das ist unser Erfolgsgeheimnis", fasste Warm zusammen. Ein Konzept, mit dem sich der Club innerhalb weniger Jahre als Stammkraft der Bundesliga etabliert hat.

Zwar sieht Warm mit Berlin, Friedrichshafen und den AlpenVolleys Haching drei Teams, die budgetär und strukturell stärker sind. "Aber deshalb geben wir uns nicht von Anfang an geschlagen. Wenn ich in so eine Saison gehe, will ich mir das Maximale vorstellen. Wir sind nicht zufrieden, wenn wir nur sagen, wir haben uns brav entwickelt." Nach dem knappen Ausscheiden im Playoff-Halbfinale wäre das wohl auch nicht angebracht.

Youngster Krick fehlt vorerst

Aber wer ist nun die neue United-Mannschaft? Die "zwölf coolen Steine, aus denen wieder ein schönes Bild wird", wie es Warm formuliert? "Wir haben mit Lukas Bauer, Patrick Steuerwald und Sebastian Schwarz drei Führungsspieler mit Erfahrung." Sie sollen das Team leiten, entscheiden, wann man entspannen muss, oder wann im Training noch eine Schippe draufgelegt werden sollte.

"Das sind Aufgaben, die kann man von einem 18- oder 19-Jährigen nicht erwarten", sagt Warm mit Blick auf sein Rudel an talentierten Youngster. Das gelte auch noch, nachdem die drei Vize-Europameister Moritz Karlitzek, Julian Zenger und Tobias Krick mit neuem Selbstvertrauen aus den Titelkämpfen im Sommer zurückgekehrt sind.

Und genau hier liegt die einzige Sorge, die Coach Warm vor dem Start der Bundesliga-Saison plagt. Denn Mittelblocker Krick, der ein überragendes Turnier in Polen gespielt hat, setzt der pausenlose Einsatz in den vergangenen Monaten ordentlich zu. "Er ist körperlich in keiner guten Verfassung, er hat bis jetzt nur Reha-Training gemacht und wird uns noch drei, vier Wochen fehlen." Auch das ist dann wohl einer der Nachteile des Erfolgs der United Volleys.