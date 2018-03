Der VC Wiesbaden will am Sonntag den Pokalgewinn bejubeln.

Die Volleyballerinnen des VC Wiesbaden wollen am Sonntag im Pokalfinale gegen Dresden den ersten Titel ihrer Vereinsgeschichte feiern. Um den großen Traum zu erreichen, hat Trainer Dirk Groß einige Tricks auf Lager.

Dirk Groß ist auf der Suche. Seit einigen Wochen hat es sich der Trainer des VC Wiesbaden zur Aufgabe gemacht, seinen Spielerinnen nicht einfach nur einen kleinen Spickzettel mit den Stärken und Schwächen des nächsten Gegners in die Hand zu drücken, sondern darauf gleich auch noch einen Satz zu kritzeln. Etwas Poetisches. Etwas Motivierendes. Etwas, das vielleicht das letzte kleine Prozent noch aus dem Körper schüttelt.

Also schaut Groß überall nach. Im Internet. In Büchern. Im Wandkalender. Und das ganz genau, schließlich ist die Verantwortung diesmal nicht gerade klein: Bestenfalls schreibt dieser eine Satz Vereinsgeschichte.

Allein die Finalteilnahme ist ein Erfolg

Das nächste Spiel ist nämlich ein ganz besonderes für den VC Wiesbaden, es ist der Höhepunkt der vergangenen Jahre, vielleicht sogar der Höhepunkt in der Clubhistorie. In 41 Jahren war es noch keinem Trainer und noch keiner Mannschaft gelungen, einen Volleyball-Titel in die hessische Landeshauptstadt zu holen. Diesmal stehen Groß und seine Mädels dicht davor.

Am Sonntag (16.30 Uhr) treffen sie im Pokalfinale in Mannheim auf den Dresdner SC, alleine das ist schon ein Riesenerfolg. Erst einmal, 2013, war das dem VCW gelungen. Damals gab es im Endspiel eine Niederlage gegen Schwerin. Diesmal soll der Titel her. Groß ist sich sicher: "Die Mädels sind so motiviert, die brennen lichterloh."

Weitere Informationen TV-Hinweis I Für die beiden Nationalspielerinnen Irina Kemmsies und Kimberly Drewniok wäre ein Pokalsieg mit dem VC Wiesbaden der erste Titel ihrer Karriere. Außergewöhnlich: Die beiden wohnen zusammen in einer WG. Wie es dort zugeht, zeigt das hr-fernsehen am Samstag im heimspiel! (17.15 Uhr) und in der hessenschau (19.30 Uhr). Ende der weiteren Informationen

In das große Duell geht Wiesbaden als Außenseiter. Gut, im Halbfinale schaltete die Mannschaft überraschend Vorjahressieger MTV Stuttgart aus. Und ja, am Sonntag zwang das Team in der Bundesliga sogar Meister Schwerin in die Knie. Trotzdem ist Dresden eine Hausnummer. "Wir sind immer noch bescheiden und bleiben mit beiden Füßen auf dem Boden", sagt Groß. Dresden sei der klare Favorit.

In der Tabelle steht das Team aus Sachsen drei Plätze vor dem Fünften aus Wiesbaden, die Favoritinnen waren schon viermal Pokalsieger, fünfmal Deutscher Meister. Und doch ist dieser Mannschaft aus Wiesbaden die Überraschung zuzutrauen. Sie spielen unbekümmert auf, sind frech, gehen bei ihren Angriffen viel Risiko. Das kann sich in so einem speziellen Spiel auszahlen.

Mit Mittelklasse-Etat ins obere Tabellendrittel

Ohnehin läuft beim 1. Volleyballclub der Stadt in letzter Zeit ziemlich viel ziemlich richtig. Der Verein gehört mit seinem Etat von 800.000 Euro pro Jahr eher zur Mittelklasse der Bundesliga, schaffte es aber in den vergangenen Jahren immer wieder, sich ins obere Tabellendrittel zu mogeln. Immer dicht hinter den Spitzenteams, mit einem Konzept, das meist auf junge, deutsche Spielerinnen baut, die sich in Wiesbaden formen und weiterentwickeln lassen.

Das ist die Nische, die sie für sich entdeckt haben und die nun ihre Krönung erfahren könnte. "Der Pokal ist im Volleyball das Event schlechthin", erzählt Groß. Die Aufmerksamkeit sei im Allgemeinen viel größer als in den Playoffs der Bundesliga. "Wir versuchen hier, jedes Jahr ein bisschen besser zu werden. Da ist so ein Anlass, um das zu beweisen, einfach goldwert."

Weitere Informationen TV-Hinweis II Zum Pokalfinale am Sonntag begleitet der hr den ganzen Tag über die Mannschaft. Exklusive Einblicke und einen Spielbericht gibt es dann in der hessenschau (19.30 Uhr) und in heimspiel! bundesliga (22.05 Uhr). Ende der weiteren Informationen

Das Endspiel wird direkt nach dem der Männer in der großen Arena in Mannheim ausgetragen, mehr als 10.000 Zuschauer werden erwartet, mehr als 1.000 davon aus Wiesbaden. Vor einer solchen Kulisse haben die wenigsten der VCW-Spielerinnen schon einmal aufgeschlagen, auch deshalb bereitet Groß sie akribisch darauf vor.

Es gibt einen Mental- und einen Yoga-Trainer im Club, im Training läuft Musik, um sich an den Geräuschpegel zu gewöhnen, und auch die Halle haben sie sich jüngst bei einem Eishockeyspiel der Adler Mannheim schon einmal angeschaut. Fehlt zur perfekten Vorbereitung eigentlich nur noch eine Kleinigkeit: dieser eine Satz von Dirk Groß auf den Spickzetteln seiner Spielerinnen.