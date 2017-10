Sebastian Vettel blickt weiter optimisitsch in die letzten vier Rennen.

Sebastian Vettel blickt weiter optimisitsch in die letzten vier Rennen.

Vettel glaubt weiter an WM-Minimalchance

Saisonendspurt in der Formel 1

Vier Rennen vor Saisonende sammelt Sebastian Vettel noch einmal Kraft, um vielleicht doch noch das Unmögliche möglich zu machen. Seinem nicht immer fehlerlosen Team macht der Heppenheimer Mut.

Sebastian Vettel hat sich gegen immer wieder laut werdende Kritik an seinem auf der Strecke oft aufbrausenden Temperament zur Wehr gesetzt. "Ich bin, wer ich bin, und liebe, was ich mache", sagte der viermalige Formel-1-Weltmeister aus Heppenheim im Gespräch mit dem Magazin Playboy. Sinn und Zweck eines Wettkampfes sei es, "dass jeder probiert, das Beste aus sich rauszuholen und zu gewinnen. Dass man manchmal schimpft oder flucht, ist, glaube ich, ganz normal."

Vollgas gegen den Riesen-Rückstand

Die Tatsache, dass er nach seinem vieldiskutierten Rempler gegen Mercedes-Star Lewis Hamilton in Baku unter besonderer Beobachtung des Automobil-Weltverbandes FIA steht, hat an Vettels Fahrweise nichts geändert. "Ich fahre deswegen keine Kurve langsamer als vorher und gehe deswegen auch keinem Zweikampf aus dem Weg", sagte der Ferrari-Fahrer: "Du denkst im Rennauto nicht an solche Sachen." Man mache natürlich "manchmal Fehler, aber aus diesen lernt man dann und macht sie nicht wieder".

Um im fast aussichtslosen Saisonfinale der Formel-1-WM noch einmal alles zu probieren, sammelt Vettel derzeit in seiner Schweizer Familienoase noch einmal alle Kräfte. Vier Grand Prix vor dem Saisonabschluss und bei einem Rückstand von 59 Punkten auf Mercedes-Pilot Hamilton kann Vettel seine Augen der Wirklichkeit aber nicht verschließen.

Der Realist ist weiter optimistisch

"Ich muss kein Genie und Mathematiker sein, wir haben aber noch immer eine Chance. Das Team ist auf einem guten Weg, wir verbessern uns Rennen für Rennen und sind schon viel weiter gekommen, als die Leute dachten", beharrte Vettel nach seinem Aus in Suzuka wegen einer defekten Zündkerze. Es war sein zweiter K.o. in den vergangenen drei Rennen, in den vergangenen zehn Grand Prix stand er nur einmal auf dem Podest ganz oben.

Auf den letzten Kilometern dieser lange so verheißungsvollen Saison gehen der Scuderia die Kräfte aus, Materialprobleme werden zum Schwachpunkt. "Wir sind alle am Limit, manchmal gehen Dinge eben auch kaputt", räumte Vettel ein und verordnet seinem ermatteten Rennstall eine Auszeit. "Wir müssen zurück und etwas Pause bekommen. Es waren harte Wochen mit vielen Veränderungen, die Mechaniker sind müde, das Team ist müde", erläuterte der 30-Jährige. "Es ist gut, eine Pause zu bekommen. Wir wissen, dass wir das Paket haben, um es in den letzten vier Rennen noch einmal gut hinzubekommen."

Auf ein Neues im nächsten Jahr

In Vettels drittem Jahr mit Ferrari wird es aber voraussichtlich wieder nichts mit seinem Premierentitel für die Italiener. Sein Idol Michael Schumacher musste bis Jahr fünf Aufbauarbeit leisten, ehe er die Scuderia zur Fahrer-WM führte. Ganz im Stile seines Vorbilds munterte Vettel seine Mannschaft auch auf und stellte sich vor sie. "Ich glaube, alle sind mit Vollgas dran, das Beste rauszuholen", versicherte er milde. "Ich denke, ich muss sie in Schutz nehmen. Wir haben bis hierhin einen unglaublichen Job abgeliefert." Im nächsten Jahr gibt es dann wohl einen neuen Anlauf. Wieder mit vollem Einsatz.

Sendung: hr-iNFO, 10.10.2017, 19 Uhr