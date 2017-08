WM-Spitzenreiter und wichtigster Passagier im Fahrerkarussell: Sebastian Vettel ist am Ende der Sommerpause die Schlüsselfigur in der Formel 1.

Sebastian Vettel war mal wieder wie vom Erdboden verschluckt. Verbrachte der zurückgezogen lebende Ferrari-Star die Formel-1-Sommerpause in seiner Schweizer Wahlheimat? Oder genoss der 30-Jährige die WM-Führung mit seiner kleinen Familie an einem Traumstrand am Ende der Welt? Nicht einmal der Boulevard spürte den social-media-scheuen Hessen in den vergangenen drei Wochen auf. Und trotzdem war Vettel allgegenwärtig.

Kein anderer Formel-1-Pilot war so oft Gesprächsthema in der Zeit der schweigenden Motoren. Als Titelfavorit und Schlüsselfigur auf dem Fahrermarkt hängt derzeit enorm viel in der Königsklasse vom viermaligen Weltmeister ab.

"Zwei großartige Piloten"

Was Vettels Zukunft angeht, so wäre es eine faustdicke Überraschung, wenn die Liebesehe zwischen dem bodenständigen Heppenheimer und der schillernden Scuderia nach drei Jahren ihr Ende fände. Und doch mochte kein anderes Team vor der Wiedereröffnung des PS-Zirkus beim Großen Preis von Belgien am kommenden Sonntag (14 Uhr) eine Personalentscheidung bekannt geben und damit frühzeitig alle Türen zuschlagen.

Ferrari-Boss Sergio Marchionne hat nach dem Doppelsieg in Ungarn durch Vettel und seinen Edelhelfer Kimi Räikkönen (Finnland) jedenfalls keinen Zweifel daran gelassen, wie seine Mannschaft aussehen soll. "Wir haben zwei großartige Piloten, an einen Wechsel habe ich nie gedacht", sagte Marchionne der Gazzetta dello Sport. "Ich glaube, sie wollen bleiben."

Räikkönen verlängert bis 2018

Im Falle des bald 38 Jahre alten Ex-Weltmeisters Räikkönen gab Ferrari am Dienstag die erwartete Vertragsverlängerung bis 2018 bekannt. Die Klärung von Vettels Zukunft wird publikumswirksam beim Heimspiel in Monza Anfang September erwartet. Der Heppenheimer selbst hatte im Juni dem Ferrari-nahen Blatt gesagt, es werde hinsichtlich seiner Zukunft "keine großen Überraschungen" geben.

Deutlich offener erscheint die Entwicklung im WM-Kampf nach der Sommerpause. Zwar geht Vettel mit 14 Punkten Vorsprung auf seinen ärgsten Titelrivalen Lewis Hamilton (England/Mercedes) in die letzten neun Rennen, doch beginnend mit der Power-Strecke in Spa-Francorchamps kommt das Gros der verbleibenden Kurse auf dem Papier eher Mercedes entgegen.

Weltmeister Rosberg zweifelt an Vettels Chancen

Der zurückgetretene Weltmeister Nico Rosberg äußerte bereits laute Zweifel, dass Vettel und Ferrari im Titelkampf gegen seinen langjährigen Rennstall eine echte Chance haben. "Mercedes wird das Ding nach Hause fahren. Ich weiß, wie stark die sind", sagte Rosberg, der von 2010 bis 2016 für die Silberpfeile gefahren war.

Ferrari habe allein schon dadurch "eine unglaubliche Leistung erbracht, zur Sommerpause auf Augenhöhe mit Mercedes zu sein", führte der 32-Jährige aus. Er könne sich "kaum vorstellen, dass Ferrari es auf Dauer schafft".

Konkurrenz macht sich für Vettel stark

Doch Vettel hat auch prominente Fürsprecher bei der Konkurrenz. So setzt Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko im Titelrennen eindeutig auf seinen früheren Schützling: "Seb wird die Sommerpause nutzen, um noch stärker zurückzukommen. So kenne ich ihn."

Auch Red-Bull-Teamchef Christian Horner würde auf Vettel wetten. "Sebastian ist ein sehr fokussierter Mensch. Er kommt sehr gut mit Druck klar. Je mehr Druck er hatte, desto besser wurde er." Besonders am Ende einer Meisterschaft sei Vettel "im Kopf unglaublich stark" gewesen.