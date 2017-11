Ferrari-Star Sebastian Vettel hat am Sonntag in Brasilien endlich wieder einen Sieg gefeiert. Nach dem endgültigen Aus im Kampf um die WM-Krone scheint dem Heppenheimer nun zumindest der zweite Platz sicher.

Sebastian Vettel hat zwei Wochen nach seiner endgültigen WM-Niederlage Stärke gezeigt und seinen ersten Sieg seit 105 Tagen gefeiert. Nun greift der Heppenheimer entschlossen nach seiner ersten Vize-Weltmeisterschaft mit Ferrari. Vettel gewann den Großen Preis von Brasilien am Sonntag vor seinem Kontrahenten Valtteri Bottas im Mercedes, ein Rennen vor Schluss hat er damit beste Chancen auf den zweiten Platz im Endklassement.

Der bereits als Weltmeister feststehende Lewis Hamilton konnte in den Kampf um den Sieg trotz einer eindrucksvollen Aufholjagd vom letzten auf den vierten Rang am Ende nicht mehr eingreifen. Der Brite war im Qualifying nach einem Unfall früh ausgeschieden, wechselte daraufhin verschiedene Motorenteile und startete aus der Box. Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari wurde Dritter.

Der zweite Platz zum Greifen nah

Vettel geht mit nun 22 Punkten Vorsprung auf den drittplatzierten Bottas in das Saisonfinale in Abu Dhabi (26. November), noch 25 Zähler sind maximal zu gewinnen. "Das Höchste, was wir jetzt noch erreichen können, ist der zweite Platz", hatte Vettel schon vor dem Rennen gesagt: "Wenn wir das nicht schaffen, haben wir erneut versagt. Das wollen wir nicht."

Interlagos sah eine unterhaltsame Vorstellung. Gleich am Start übernahm Vettel die Führung von Bottas, der in dieser Situation zu zaghafte Finne verpasste es, die Innenbahn zu schließen. Aufgrund gleich mehrerer Kollisionen auf dem ersten Kilometer kam zunächst das Safety Car zum Einsatz. Nach dem Restart schaffte es Vettel, eine Lücke von rund zwei Sekunden auf Bottas herauszufahren, dahinter folgte Räikkönen.

Vettel verteidigt Führung, Hamilton holt auf

Ganz hinten hatte indes Hamilton leichtes Spiel. Sein überlegen motorisierter Silberpfeil pflügte geradezu durchs Feld, schon nach 15 Runden lag Hamilton auf dem siebten Rang, nach 21 Runden war er Fünfter. An der Spitze ging nun als erstes Bottas an die Box, Vettel reagierte aber gleich in der nächsten Runde mit seinem Stopp und hielt seine Position vor Bottas. An der Spitze lag nun plötzlich Hamilton, nach nicht einmal der Hälfte des Rennens - denn der Brite wartete lange auf seinen Reifenwechsel.

Erst nach 42 von 71 Runden kam er an die Box, Vettel führte nun wieder. Hamilton rutschte wieder auf Rang fünf zurück - und startete seine finale Aufholjagd. Zwölf Runden vor Schluss war er an Verstappen vorbei, fünf Runden vor Schluss hing er Räikkönen im Heck - kam aber nicht mehr vorbei.

