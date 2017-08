Sebastian Vettel startet beim Formel-1-Rennen in Spa aus der zweiten Startreihe. Sein Konkurrent Lewis Hamilton schloss als Polesetter zu Legende Michael Schumacher auf.

Das Rampenlicht gehörte Lewis Hamilton: Mit seiner schnellsten Zeit im Qualifying zum Großen Preis von Belgien in Spa sicherte sich der Mercedes-Pilot die 68. Pole Position seiner Karriere. Damit schloss Hamilton in dieser Kategorie zum siebenmaligen Weltmeister Michael Schumacher auf. Der Brite war am Samstag wie so oft in der Quali praktisch unantastbar.

Nach der Quali überbrachte der langjährige Schumacher-Begleiter Ross Brawn Hamilton Glückwünsche von Schumacher und seiner Frau Corinna. Mit Tränen in den Augen sagte der Jubilar: "Ich bete für Michael und seine Familie. Ich habe ihn immer bewundert und tue das immer noch, Es ist eine Ehre für mich, in einem Atemzug mit ihm genannt zu werden."

Vettel crasht silberne Party

Den zweiten Rang sicherte sich dank einer furiosen letzten Runde Sebastian Vettel, der seinen Vertrag bei Ferrari gerade bis 2020 verlängert hat. Der WM-Führende aus Heppenheim war knapp drei Zehntelsekunden langsamer als Hamilton. Im WM-Klassement führt Vettel vor dem Rennen mit 14 Punkten vor Hamilton.

Die zweite Startreihe beim Rennen am Sonntag (14 Uhr) ist ebenfalls Silber-Rot: Valtteri Bottas im Mercedes wurde Dritter, sein finnischer Landsmann Kimi Räikkönen (Ferrari) Vierter.

