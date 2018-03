Lewis Hamilton gibt das Tempo vor beim Auftakt in den Großen Preis von Australien. Sebastian Vettel kommt nicht hinterher. Formel-1-Experte Volker Hirth glaubt: Der Hesse und sein Ferrari-Team müssen sich auf ein hartes Jahr einstellen.

Sebastian Vettels rote Loria hat sich bei ihrer ersten Bewährungsprobe noch nicht in Glanzform präsentiert. "Ich fühle mich noch nicht ganz wohl", urteilte der viermalige Formel-1-Weltmeister am Freitag. Vettel klagte über Probleme mit der Balance seines neuen Ferraris, den er auf den Kosenamen Loria getauft hatte, nach dem Auftakttag zum Großen Preis von Australien.

Zweimal nur Platz fünf im Training, bemerkenswerter noch der Rückstand des 30-Jährigen auf Titelverteidiger Lewis Hamilton: Knapp eine Sekunde in der ersten Einheit, eine gute halbe Sekunde in der zweiten. "Es war zu erwarten, dass Mercedes schnell ist", kommentierte Vettel.

Experte glaubt: Ferrari nur die Nummer drei

Was sich im Freien Training ebenfalls abzeichnete: Red Bull droht dem Rennstall des Heppenheimers den Rang abzulaufen. Max Verstappen landete am Freitag mit 0,127 Sekunden Rückstand auf Hamilton auf Platz zwei. "Das nenne ich einen guten Start in die Saison", sagte der 20 Jahre alte Niederländer: "Das Auto ließ sich gut fahren." Mercedes-Pilot Valtteri Bottas (+0,228) wurde Dritter am Nachmittag bei 30 Grad im Albert Park, Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen Vierter (+0,283).

hr-Formel-1-Experte Volker Hirth glaubt, dass sich der bisherige Eindruck in den ersten Saisonrennen verfestigen wird. "Die Mercedes sind einfach viel zu stark, das haben wir an den ersten Test-Ergebnissen gesehen", sagte Hirth. "Red Bull kann womöglich sogar an Ferrari vorbeiziehen. Sebastian Vettel und sein Team müssen da noch mächtig aufholen. Daniel Ricciardo und Max Verstappen scheinen mir mit ihrem Auto ein bisschen stärker zu sein.“

Wetter könnte Quali durcheinanderwirbeln

In der Qualifikation am Samstag (7 Uhr MEZ) dürften allerdings andere Dinge ausschlaggebend sein. Gewitter sind vorhergesagt, die Regenwahrscheinlichkeit ist hoch. Am Sonntag soll es dann wieder trocken bleiben und nur teilweise bewölkt sein.

Vettel und seine Crew müssen bis dahin noch weiter nach der verlorenen Zeit suchen, bei den Testfahrten unter deutlich kühleren Bedingungen waren Vettel und Räikkönen die Schnellsten gewesen. Mercedes hatte allerdings auf Runden mit den weichsten Reifen verzichtet.

