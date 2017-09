Mit zarten 18 Jahren hat Volleyballer Tobias Krick schon Historisches geschafft. Trotz Nervosität holte der Mittelblocker von den United Volleys Rhein-Main mit der deutschen Nationalmannschaft EM-Silber. Und er hat schon ein neues Ziel vor Augen.

Es klingt wie ein modernes Märchen: Tobias Krick war umgeknickt – kurz vor der Europameisterschaft in PoIen. Erst vor zwei Wochen konnte er wieder mit der deutschen Nationalmannschaft trainieren. Beim Turnier trumpfte der Profi von den United Volleys Rhein-Main dann so richtig auf und packte es mit seinen Teamkameraden bis ins Endspiel. Erst dort mussten sich die Deutschen dem Topfavoriten aus Russland knapp mit 2:3 geschlagen geben.

Nur ein Wort: "Unglaublich!"

"Das war vielleicht das beste Spiel, was ich bisher abgeliefert habe", sagte Krick am Montag im heimspiel! des hr-fernsehens trotzdem. Keine Spur von Enttäuschung darüber, kein Gold gewonnen zu haben. Warum auch? Es war die erste Medaille, die je eine deutsche Mannschaft bei einer Europameisterschaft gewonnen hat.

Rückblickend fällt Krick nur ein Wort zur EM ein: "unglaublich!" Beim ersten Spiel gegen Italien sei er "ganz schön nervös" gewesen, gab er zu. "Das hat sich dann aber nach und nach gelegt." Obwohl er einer der Jüngsten im Team war, spielte er mit am stärksten auf.

Nächster Halt: Tokio

Die Gefahr, dass Krick wegen des Erfolgs abhebt, besteht nicht. Dafür sorgen schon die älteren Kameraden. "Man muss die Drecksarbeit machen. Ich muss immer die Eisbox tragen", verriet das Küken des deutschen Teams. Das mache ihm aber nichts aus. Das hätten die älteren Spieler früher schließlich auch machen müssen. "Ich freue mich einfach, mit denen zusammenzuspielen. Von denen habe ich früher geträumt."

Einen großen Traum möchte sich Krick in drei Jahren erfüllen. In Tokio. "Olympia ist immer im Kopf", sagte er. Die Qualifikation sei jedoch kein Selbstläufer. "Aber wenn wir so weiterspielen und uns noch ein bisschen verbessern, wird das hoffentlich was." Damit wäre sein ganz persönliches Volleyball-Märchen perfekt.