Geflohen, verprügelt, traumatisiert: So kam Wael Shueb vor zwei Jahren in seine neue Heimat nach Hessen. Jetzt erfüllt sich für den Karatekämpfer aus Syrien ein Traum - er tritt 2020 bei den Olympischen Spielen an.

Ein Schrei ertönt in der Sporthalle des GKV Lotus Eppertshausen. Es ist der "Kiai", der Kampfschrei mit dem Wael Shueb seinen Kicks und Faustschlägen noch mehr Dynamik verleiht. Eine schnelle Körperwendung und noch ein Tritt, genauso werden seine Bewegungen in Tokio aussehen, wenn Shueb 2020 im Internationalen Flüchtlingsteam bei Olympia antreten wird. "Ich bin total glücklich, dabei zu sein. Karate, Japan, Olympia: Das ist ein Traum", sagt der Mann in seinem weißen Kampfanzug dem hr-sport.

Weitere Informationen Das Internationale Flüchtlingsteam Das Flüchtlingsteam wurde vor den Olympischen Spielen in Rio im Jahr 2016 ins Leben gerufen. Mit dem Start der ausgewählten Flüchtlinge soll "ein Zeichen der Hoffnung" für alle geflüchteten Sportler und Menschen auf der Welt gesetzt werden. Teilnehmer werden von den nationalen Olympischen Komitees vorgeschlagen und vom IOC bestimmt. Ende der weiteren Informationen

Vor gut zwei Jahren war solch eine glückliche Situation für den 29-Jährigen noch unvorstellbar. Shueb arbeitete damals nach seinem Abitur in einer Textilfabrik in Damaskus. Doch dann ereilte ihn der Einberufungsbescheid und für ihn war klar, er will nicht für Syriens Präsident Baschar al-Assad in den Krieg ziehen und Menschen töten. Mit Bus und Boot floh er nach Griechenland, kaufte sich ein gebrauchtes Fahrrad und durchquerte Mazedonien. Dann ging es zu Fuß über die ungarische Grenze, wo er überfallen wurde. Er wehrte sich mit Karate, doch die Angreifer waren mit Elektroschockern und Eisenstangen bewaffnet. Ausgeraubt und übel zugerichtet kämpfte er sich weiter bis nach Deutschland. Erst hier wurden seine Brüche im Gesicht operiert.

Ausbildungsplatz, Karate-Trainer, Olympionike

Shuebs Odyssee endete in einem Flüchtlingsheim in Neu-Anspach (Hochtaunus), nach 18 Monaten dort hat er jetzt in Urberach (Offenbach) eine neue Heimat gefunden. "Nach allem, was mit mir passiert ist, bin ich sehr froh, hier in Deutschland in Frieden leben zu können", sagt Shueb, der durch den Sport neue Freunde gefunden hat. Diese haben ihm sogar geholfen, einen Ausbildungsplatz zum Sport-und Fitnesskaufmann zu finden. Und in Sachen Karate ist er ein gefragter Mann.

Weitere Informationen Kata Wael Shueb tritt bei den Olympischen Spielen in der Karate-Kategorie Kata an. Gerade neu ins Programm aufgenommen, handelt es sich dabei um einen Kampf gegen imaginäre Gegner. Der Sportler muss möglichst präzise festgelegte Bewegungsabläufe absolvieren. Ende der weiteren Informationen

Heute gibt er sein Wissen beim GKV Lotus Eppertshausen an hessische Nachwuchskämpfer weiter. "Er bringt uns Trainerqualitäten und menschliche Qualitäten und wir freuen uns, dass wir ihn gewonnen haben", betont der Vorsitzende des Vereins, Ernes Erko Kalac. Der Integrationsbotschafter des Deutschen Olympischen Sportbundes hat auch entscheidenden Anteil an der Olympia-Teilnahme von Shueb. Er stellte den Antrag, seinen Schützling in das Internationale Flüchtlingsteam aufzunehmen. Jetzt kam vom IOC die Zusage. Vom Prügelopfer zum Olympioniken – damit schließt sich der Kreis für Karate-Ass Wael Shueb.