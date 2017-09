Mehr als 2.000 Gäste feiern in Wiesbaden zum 16. Mal die Olympische Ballnacht. Im Mittelpunkt stehen die in diesem sehr erfolgreichen hessischen Sportler – und ein prominenter Tombolagewinner.

Alexander Wieczerzak war zur Ehrung als Hessens Sportler des Jahres extra früher aus dem Malediven-Urlaub zurückgekehrt. "Es waren aber nur ein, zwei Tage", berichtete der gut erholte Judo-Weltmeister am Samstagabend bei der 16. Olympischen Ballnacht des Landessportbundes (lsb h) im Wiesbadener Kurhaus. Frauensiegerin Carolin Schäfer sehnte sich nach einem "vierwöchigen Interview-Marathon" dagegen nach etwas Entspannung. "Am Montag geht es endlich in den Urlaub", erzählte die WM-Zweite im Siebenkampf. "Nach Holland – in ein schönes Haus am Strand."

Gemeinsam mit 2.200 Gästen genossen die beiden Topathleten den Ball, auf dem Wieczerzak in goldener Fliege erschien. Diese hatte er bereits im Vorjahr kurz nach den Olympischen Spielen, die der Wiesbadener auf dramatische Weise verpasst hatte, gekauft. Damals hatte Wieczerzak zunächst unter dem Dengue-Fieber gelitten und sich dann eine Rippe gebrochen.

Ehrung für größten Erfolg

Ende August feierte der 26-Jährige mit dem ersten WM-Gold für Deutschland seit 2003 seinen größten Karriereerfolg, für den er nun die verdiente Auszeichnung erhielt. "Ich bin immer noch ganz baff", erklärte Wieczerzak. "Ich fühle mich, als wäre ich erst gestern Weltmeister geworden."

Auch bei Schäfer ist das Hochgefühl nach dem WM-Silber in London noch nicht verflogen. Nach ihrem Urlaub startet die 25-Jährige im Oktober voller Elan in die Vorbereitung auf die kommende Saison – mit der Heim-EM in Berlin als Highlight. "Die Vorfreude darauf ist riesig und bringt schon jetzt das Gänsehautgefühl zurück", sagte Schäfer. "Ich hoffe, dass ich dann noch ein paar Punkte mehr machen kann. Ich will wieder auf dem Podium stehen."

Sammert Trainer des Jahres

Auf dem Weg dorthin wird sie weiter von Jürgen Sammert begleitet, der als Trainer des Jahres geehrt wurde. Zur besten hessischen Mannschaft wurden die Volleyballer der United Volleys gewählt. U23-Bobweltmeisterin Kim Kalicki ist die Newcomerin des Jahres, die alpine Slalomfahrerin Noemi Ristau beste Behindertensportlerin.

Die tollen Leistungen der hessischen Athleten sorgten auch bei lsb h-Präsident Rolf Müller für Hochstimmung. "Wir hatten sportlich ein Bombenjahr", stellte er in seiner Begrüßungsrede fest. In der Stunde des Erfolgs dachte er aber auch an die Zukunft: "Topathleten fallen nicht vom Himmel. Wir haben einen großartigen Olympiastützpunkt und großartige Vereine. Wir dürfen aber nicht locker lassen, sondern müssen diese genauso weiter fördern."

Oberbürgermeister gewinnt und spendet ein Auto

Zu mitternächtlicher Stunde rückte dann der Ball-Gastgeber unfreiwillig in den Mittelpunkt. Wiesbadens Oberbürgermeister Sven Gerich gewann bei der Tombola den Hauptpreis – ein Auto. "Bisher habe ich beim Lotto höchstens 7,50 Euro gewonnen", berichtete Gerich lachend und kündigte an: "Ich werde das Auto nicht behalten, sondern einer sozialen Einrichtung zugute kommen lassen."