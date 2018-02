Timo Boll ist wieder die Nummer eins der Tischtennis-Welt - 15 Jahre nach seinem ersten Vorstoß an die Spitze. Doch der Odenwälder sieht das historische Kunststück kritisch.

Timo Boll hat es geschafft: Nach zwei Mal im Jahr 2003 sowie 2011 wird der Odenwälder ab März zum vierten Mal in seiner schillernden Karriere ganz oben in der Tischtennis-Weltrangliste stehen. Nach seinem Sieg beim Europe Top 16 in Montreux Anfang Februar kletterte Boll von Rang drei auf eins und ist damit der älteste Weltranglistenerste der Geschichte. Der Weltverband ITTF veröffentlichte am Dienstag sein neues Ranking für den Monat März.

Mit der Thronbesteigerung von Boll, der aus Höchst im Odenwald stammt, erfolgte die erste deutsche Wachablösung an der Spitze der Weltrangliste. Dimitrij Ovtcharov (Hameln) hatte im Dezember Chinas Olympiasieger Ma Long von Platz eins verdrängt und wird im neuen Ranking an Position drei geführt. Boll, der am 8. März seinen 37. Geburtstag feiert, löst die schwedische Legende Jan-Ove Waldner als älteste Nummer eins ab.

"Ich glaubte zunächst an einen Scherz"

Statistik-Freak Ovtcharov hatte Boll schon vor der offiziellen Mitteilung durch den Weltverband die frohe Botschaft überbracht. "Als Ovtcharov vor wenigen Tagen zu mir kam und meinte, ich sei im März wieder die Nummer 1 der Weltrangliste, glaubte ich zunächst an einen Scherz", berichtete der Topstar von Rekordmeister Borussia Düsseldorf. "Aber er kennt sich mit diesen Statistiken perfekt aus. Nun hat der Computer tatsächlich dieses Ergebnis ausgespuckt und ich möchte eine gewisse Freude nicht verhehlen."

Weitere Informationen Eintracht-Sportvorstand Bobic gratuliert Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic hat Boll zur Rückkehr auf Platz eins der Weltrangliste gratuliert. "Lieber Timo, als Wahl-Hesse, dem es in seiner neuen Heimat richtig gut gefällt, möchte ich Dir als überzeugtem Hessen ganz herzlich gratulieren", schrieb der 46-Jährige auf seiner Facebook-Seite . Ende der weiteren Informationen

Doch bei allem Stolz über seine Leistung betrachtet Boll sein historisches Kunststück auch kritisch. "Ich habe schon zu Jahresbeginn meine Meinung zum neuen Weltranglisten-System deutlich gemacht. An dieser Meinung ändert sich natürlich nichts, auch wenn nun ich ganz oben stehe", schrieb Boll auf seiner Facebook-Seite . "Ich glaube weiterhin, dass Ma Long, Fan Zhendong oder Dimitrij Ovtcharov die Besten sind, auch wenn der Computer etwas anderes meint."

System entschuldigt keine Verletzungen

Das modifizierte Ranking gönne keine Pausen und entschuldige keine Verletzungen. "Man muss viel spielen. Und das habe ich letzten zwölf Monaten getan und bin von Verletzungen verschont geblieben, weshalb mir das neue System nun zugutekam", führte Boll weiter aus. Dennoch sehe er es kritisch, "dass Vielspieler so extrem belohnt werden und Vereinsspieler mit vielen Terminen abseits der internationalen Tour dadurch benachteiligt sind".