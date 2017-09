Entwurf von Ole Scheeren für neuen Wohnturm in Frankfurt (rechts), zu dem das alte Union-Investment-Hochhaus umgebaut werden soll.

Entwurf von Ole Scheeren für neuen Wohnturm in Frankfurt (rechts), zu dem das alte Union-Investment-Hochhaus umgebaut werden soll. Bild © Simulation: Architekturbüro Ole Scheeren, dpa/picture-alliance

Der deutsche Stararchitekt Ole Scheeren baut den Union-Investment-Turm am Frankfurter Mainufer um. Aus dem Büroturm entsteht ein Wohnturm mit 230 Wohnungen - nicht nur für Reiche.

Mit einem außergewöhnlichen Umbau will der deutsche Architekt Ole Scheeren einen Büroturm in Frankfurt zum Wohnhaus machen. Es geht dabei um den 93 Meter hohen Union-Investment-Turm am Mainufer.

Der 1977 gebaute Turm liegt in zentraler Lage im Bahnhofsviertel. Der vor einer Woche verstorbene Architekt Albert Speer hatte ihn errichtet. Zuletzt wurde der Turm nachts blau-weiß angestrahlt. Union Investment hat seinen Hauptsitz inzwischen ins MainTor-Viertel (ehemaliges Degussa-Gelände) verlagert.

100 Wohnungen zur Miete, bis zu 130 als Eigentum

Die Wohnungen in dem umgebauten Hochhaus sollen spektakuläre Ausblicke auf die Skyline von Frankfurt und das Flussufer bieten. In den ersten fünf Obergeschossen sollen rund 100 Mietwohnungen entstehen, in den 17 weiteren Etagen 120 bis 130 Eigentumswohnungen.

Außerdem schafft der Bauherr mindestens 34 von der Stadt geförderte Mietwohnungen, was Planungsdezernent Mike Josef (SPD) ausdrücklich begrüßte.

Der 46-jährige Architekt Ole Scheeren, der sich mit spektakulären Wolkenkratzern und Wohnkomplexen in Asien einen Namen gemacht hat, berichtete der Nachrichtenagentur dpa in Peking, dass mit dem Umbau im vierten Quartal 2018 begonnen werden solle. Der Bauherr German Estate Group schätzt das gesamte Investitionsvolumen auf 220 Millionen Euro. Der Bau soll 2021 bezugsfertig sein.

Neuer Name "Riverpark Tower"

"Es ist eine intelligente Neuinterpretation", sagte Scheeren über seinen eigenen Entwurf. Aus der veralteten, schwerfälligen und verschlossenen Hochhausform entstehe eine transparente Architektur mit großflächigen, gestaffelten Panorama-Etagen, die horizontal eingefügt werden.

Der künftig "Riverpark Tower" genannte Turm ist das erste europäische Projekt des 2010 in Peking gegründeten Architekturbüros des Karlsruhers Architekten, das inzwischen auch Niederlassungen in Berlin, Bangkok und Hongkong unterhält.