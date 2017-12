Streikende Amazon-Mitarbeiter vor dem Logistikzentrum in Bad Hersfeld.

Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Die Gewerkschaft Verdi hat am größten deutschen Versandlager-Standort von Amazon zu einem viertägigen Streik bis Samstag aufgerufen. Amazon reagierte wie immer: Auswirkungen für die Kunden befürchte man nicht.

Die Mitarbeiter in den beiden Logistikzentren in Bad Hersfeld sind nach Angaben der Gewerkschaft Verdi von Mittwoch bis einschließlich Samstag angehalten, ihre Arbeit niederzulegen. Zu einer Kundgebung am Mittwochnachmittag erwartete die Gewerkschaft rund 400 Teilnehmer.

Nach-Weihnachtsgeschäft soll gestört werden

Der Standort in Bad Hersfeld habe nach Weihnachten besonders viel mit dem Umtausch von Geschenken zu tun, außerdem würden die an Weihnachten verschenkten Gutscheine nun eingelöst, erläuterte eine Sprecherin die Taktik. "Wir gehen davon aus, dass unsere Aktionen Auswirkungen haben und wir Amazon Schwierigkeiten bereiten", sagte sie.

Amazon rechnet nicht mit Beeinträchtigungen

Ein Amazon-Sprecher sagte, der geplante Streik werde die Betriebsabläufe nicht stören. "Wir sind personell bestens aufgestellt". Verdi rechnet im Tagesverlauf mit mehreren hundert Mitarbeitern, die sich am Streik beteiligen.

Seit über vier Jahren ruft die Gewerkschaft bei Amazon immer wieder zum Streik auf. Die Gewerkschaft fordert, dass Amazon seine Mitarbeiter nach dem Einzel- und Versandhandelstarif bezahlen soll. Der Konzern lehnt dies ab.

400 Aushilfen im Weihnachtsgeschäft

Amazon hatte für das Weihnachtsgeschäft und darüber hinaus tausende Mitarbeiter eingestellt, um das erhöhte Arbeitsaufkommen und Streiks zu kompensieren: In Bad Hersfeld, wo 4.000 Festangestellte tätig sind, waren es nach Konzernangaben 400 Aushilfen - 13.000 waren es bundesweit. Amazon verfügt bundesweit über zwölf Versandlager an elf Standorten.

