Die Lifestyle-Limo "Bionade" wechselt den Besitzer: Der Bad Vilbeler Mineralbrunnenbetrieb Hassia hat sich die Öko-Marke gesichert. Die Verkaufszahlen des einzigen Kultgetränks waren die vergangenen Jahre allerdings stark zurückgegangen.

Noch vor Jahren hatte der US-Getränkeriese Coca-Cola vergeblich um die Kultmarke "Bionade" gebuhlt. Nun geht die Öko-Limo in den Besitz der Mineralquelle Hassia über. Wie das Unternehmen aus Bad Vilbel (Wetterau) am Dienstag mitteilte, sollen zum Beginn des kommenden Jahres "Bionade" sowie die Marke "Ti Erfrischungstee" vom Brauriesen Radeberger übernommen werden. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die zum Oetker-Konzern zählende Brauereigruppe Radeberger mit Sitz in Frankfurt will sich nach eigenen Angaben stärker auf ihr Kerngeschäft Bier konzentrieren, in dem sie deutscher Marktführer ist. Seit 2009 war das Unternehmen an "Bionade" beteiligt und hatte die GmbH Ende 2012 vollständig übernommen. Allein für den ersten, 51-prozentigen Anteil hatte Radeberger etwa 20 Millionen Euro gezahlt.

Rapp's übernimmt Ti-Produktion

Es gelang aber nicht, die Öko-Limo zu den erhofften Umsatzhöchstmarken zu führen. Nach einem Anfangshype mit rund 200 Millionen verkauften Flaschen im Jahr 2007 ging der Absatz wegen Preiserhöhungen und vermehrter Konkurrenz binnen drei Jahren auf 60 Millionen Flaschen zurück. Aktuelle Verkaufszahlen sind nicht bekannt.

Am unterfränkischen "Bionade"-Brauort Ostheim vor der Rhön wurden massiv Stellen abgebaut. Jetzt sollen die noch 79 Mitarbeiter am Standort nahe der hessischen Landesgrenze bleiben und von Hassia übernommen werden. Während "Bionade" weiterhin in Ostheim gebraut wird, soll die Produktion der "Ti-Erfrischungstees" vom Allgäu zur Hassia-Tochter Rapp's ins hessische Karben (Wetterau) verlagert werden.

