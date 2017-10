Zwei Tage nach dem Sturm in Norddeutschland hat sich der Bahnverkehr auch in Hessen noch nicht völlig normalisiert. Inzwischen wird erhebliche Kritik am Informationssystem der Bahn laut.

Die Auswirkungen auf den Bahnverkehr nach dem heftigen Sturm in Norddeutschland legen sich nur langsam. Immer noch fallen auch in Hessen Züge aus oder werden umgeleitet. Einige ICEs von Frankfurt nach Berlin mussten am Samstag noch über Fulda und Leipzig umgeleitet werden, sagte eine Bahnsprecherin.

Diese Fahrt dauere rund zwei Stunden länger. Andere Züge, die eigentlich über Kassel-Wilhelmshöhe Richtung Berlin fahren sollten, fielen aus. "Wir kriegen nicht alle Züge durch die Umleitungsstrecke durch." Der Weg von Frankfurt nach Hamburg sei aber wieder frei.

Züge an ungeplanten Standorten

Auch Fernverkehrszüge auf zahlreichen anderen Strecken sind von den Nachwehen des Sturms betroffen. "Man muss mit Einschränkungen rechnen, weil wir die Züge derzeit nicht dort haben, wo sie normalerweise sind", so die Sprecherin. Wann die Hauptachse nach Berlin wieder frei ist, sei noch unklar.

An den in Hessen besonders betroffenen Bahnhöfen Kassel-Wilhelmshöhe und Fulda hat sich die Lage laut Bahn entspannt. Noch immer kämen viele Reisende mit Fragen an die Infoschalter, sagte eine Sprecherin hessenschau.de. Es sei aber deutlich weniger los als am Freitag.

Kritik an Fahrgast-Informationen

Kritik an der Krisen-Kommunikation kam von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). "Wir leben in einem Zeitalter von Apps und digitaler Information und doch ist das Unternehmen Deutsche Bahn nicht in der Lage, seine Kunden ausreichend zu informieren", sagte EVG-Vize Klaus-Dieter Hommel am Samstag in Frankfurt. am Main. "Es hat einfach an Informationen gefehlt", kritisierte der Fahrgastverband Pro Bahn laut einem Zeitungsbericht. Man müsse "sauber informieren", und das sei der Bahn nicht gelungen.

Die Bahn sprach wegen der vielen Schäden an der Infrastruktur von einer "Extremsituation, in der wir den Reisenden leider nicht sagen können, wann sie wieder mit dem Zug an ihr Ziel kommen". Die Mitarbeiter hätten sich aber im Großeinsatz und in unzähligen Fällen um Taxigutscheine, Hotelübernachtungen, Übernachtungszüge und Verpflegung für die Reisenden gekümmert.