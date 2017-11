Die Deutsche Bahn schickt bald eine Elektro-Flotte Sammeltaxis auf Frankfurts Straßen. Bestellt werden die Flitzer per App. Das Angebot dürfen vorerst aber nur Bahn-Mitarbeiter nutzen.

Die Deutsche Bahn testet in Frankfurt Sammeltaxis, die von den Nutzern über eine Smartphone-App angefordert werden können. Die Test-Flotte besteht aus 13 von Menschen gelenkten Fahrzeugen, darunter zwei Elektro-Kleinbusse und fünf ebenfalls elektrisch betriebene Tuk-Tuks, wie der neue DB-Geschäftsbereich "ioki" am Montag mitteilte.

Mitfahren dürfen zunächst ausschließlich Beschäftigte der Deutschen Bahn, die zu einem der 32 DB-Standorte in Frankfurt unterwegs sind. Fahrgäste mit ähnlichen Routen sollen automatisch zu Fahrgemeinschaften gebündelt werden. Das entlastet Verkehr und Umwelt.

Die Bahn will in der Testphase Erfahrungen sammeln und die dahinter stehende Informationstechnologie durch die Hinweise der Nutzer verbessern. Ziel des Pilotprojekts ist es, die E-Tuk-Tuks später auch Bahnkunden zur Verfügung zu stellen.

Führerlose Fahrzeuge fahren zunächst nicht in Frankfurt

Noch im Winter ist der Einsatz der Sammeltaxis in einem ländlichen Raum, Wittlich in Rheinland-Pfalz, geplant. In Hamburg soll der Abruf-Service in den öffentlichen Nahverkehr integriert werden, wie das Unternehmen ankündigte.

Fahrerlose Fahrzeuge kommen in Frankfurt zunächst nicht zum Einsatz. In einem anderen Projekt der Bahn im bayrischen Bad Birnbach ist seit Oktober ein autonomer Bus unterwegs.