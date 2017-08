Geld für Klassenfahrten haben Eltern und Lehrer bislang meist übers private Konto gesammelt. Inzwischen dürfen Hessens Schulen mehrere Konten führen. Allerdings sind die Gebühren bei manchen Banken so hoch, dass sich das kaum lohnt.

Ob Leihgebühren für Musikinstrumente oder Kosten für Musikkurse - seit diesem Frühjahr hat die Frankfurter Carl-Schurz-Schule ein Konto, um solche Zahlungen abzuwickeln. Das ist zwar praktisch, allerdings nicht gerade günstig: "Als wir das Konto bei der Frankfurter Sparkasse eingerichtet haben, sind wir erschrocken über die Gebühren", berichtet Schulleiter Hans-Ulrich Wyneken. Jeden Monat fallen 7,90 Euro an. Für jede Buchung werden extra 39 Cents fällig.

Schon länger haben Schulen die Möglichkeit, so ein Konto im Namen des Landes Hessen zu eröffnen. Nach einer überarbeiteten Richtlinie des hessischen Kultusministeriums, die seit diesem Juli in Kraft ist, dürfen es pro Schule sogar mehrere Konten für einzelne Klassen oder Kurse sein. Bislang hatten Lehrer und Eltern von Schülern dafür meist ihr privates Konto genutzt.

Bankgebühren belasten das Schulbudget

Bei Summen von mehreren tausend Euro, etwa für einen Schüleraustausch mit Kanada, habe so mancher aber Bauchschmerzen bekommen, sagt Wyneken. "Insofern sind wir froh, dass wir dank der neuen Richtlinien aus der rechtlichen Grauzone endlich rauskommen."

Wären da nicht die hohen Bankgebühren. Der Schulleiter rechnet vor: Am praktischsten wäre es, dass die Eltern das Geld für jede einzelne Klassenfahrt auf ein separates Konto einzahlen. Bei 30 Klassenfahrten im Jahr an der Schule würden dann aber Kontogebühren von rund 3.500 Euro anfallen. Geld, das dem Gymnasium an anderer Stelle fehlen würde, so der Schulleiter: "Davon könnte man eine Klasse mit Büchern ausstatten." Zu ihrer Gebührenpolitik in diesem Fall gibt es von der Frankfurter Sparkasse bislang keine Stellungnahme.

Elternbeirat sieht Sparkassen in der Pflicht

Die Gebühren sind ein Problem, das nicht nur die Carl-Schurz-Schule betrifft. "Seit einer Weile erheben immer mehr Banken für Schulkonten Gebühren", sagt die Vorsitzende des Frankfurter Stadtelternbeirats Alix Puhl." Früher seien solche Konten dagegen kostenlos gewesen. Und so etwas sollten vor allem Sparkassen weiter anbieten, findet Puhl, gerade weil es im Schulalltag oft nur um geringe Beträge gehe. Eltern und Lehrer seien auf Konten angewiesen, meint sie: "Da kann ich genau nachvollziehen, wer was überwiesen hat."

Banken sehen Problem mit Geldwäschevorschriften

Offenbar sträuben sich manche Banken sogar, solche Konten überhaupt anzubieten. Diese Erfahrung hat zumindest Sascha Colsman gemacht. Sie wollte privat ein Konto einrichten, für die Klasse ihres Sohnes an der Frankfurter Wöhlerschule. Dafür hat sie bei mehreren Geldinstituten angefragt - erfolglos. Da auf das Konto regelmäßig kleine, ähnlich hohe Summen fließen sollten, sahen einige Banken unter anderem Probleme mit den gesetzlichen Geldwäschevorschriften. Auch die Commerzbank. Auf Anfrage hat das Geldinstitut dazu bislang keine Auskunft gegeben.

Nach ihrer Bankenodyssee hat Colsman schließlich ganz auf ein Konto verzichtet: "Ich führe jetzt eine Barkasse." Beim Frankfurter Stadtelternbeirat heißt es, darauf würde manche Schule ausweichen, auch um hohe Kontogebühren zu vermeiden. Eine gute Lösung sei das aber nicht und rechtlich ebenfalls durchaus bedenklich.