Bauarbeiten an Schiersteiner Brücke dauern länger

Pendler auf der A643 zwischen Mainz und Wiesbaden müssen sich auch in den nächsten Monaten durch eine Engstelle zwängen. Grund: Die Bauarbeiten an der neuen Schiersteiner Brücke ziehen sich weiter in die Länge.

Ursprünglich sollten im Spätsommer die ersten Fahrzeuge über das Bauwerk der Autobahn 643 rollen. Doch aufgrund von Verzögerungen bei den Arbeiten an der Schiersteiner Brücke ist der Termin nicht mehr zu halten. Nach Angaben der Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil vom Mittwoch soll der neue Abschnitt nun Ende November 2017 für den Verkehr freigegeben werden. Das habe die Baufirma Hessen Mobil zugesichert.

Es gebe kein einzelnes Problem, das für die rund zweimonatige Verzögerung verantwortlich sei, sagte ein Sprecher von Hessen Mobil zu hessenschau.de. Die Arbeiten hätten insgesamt etwas länger gedauert als erwartet.

Die Schiersteiner Brücke über den Rhein zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz wird derzeit komplett saniert. Parallel zur alten Brücke wird die neue in zwei Abschnitten gebaut. Bei den Bauarbeiten war es mehrfach zu Problemen und Verzögerungen gekommen. Im vergangenen Sommer behinderte zu große Hitze die Bauarbeiten, weshalb die Freigabe der ersten Brückenhälfte verschoben werden musste. Im November 2016 hatte der Rhein nicht genug Wasser, um tonnenschwere Bauteile einzuschwimmen.

Arbeiten an Fahrbahnplatte abgeschlossen

Bei den Bauarbeiten war im Februar 2015 ein Pfeiler abgesackt und hatte die Region in ein wochenlanges Verkehrschaos gestürzt, weil die Brücke komplett gesperrt werden musste. Das gesamte Bauwerk soll nach bisheriger Planung bis Mitte 2020 wieder befahrbar sein. Die geschätzten Kosten von rund 216 Millionen Euro übernimmt der Bund.

Aktuell werden auf der Brücke verschiedene Arbeiten zeitgleich ausgeführt, wie Hessen Mobil berichtete. Bereits abgeschlossen sind die Arbeiten zur Herstellung der Fahrbahnplatte auf der gesamten Brückenlänge. Im Zuge der Fertigstellung der ersten Brückenhälfte Ende November soll auch die Abfahrt Mainz-Mombach (aus Fahrtrichtung Wiesbaden) wieder geöffnet werden. Die Auffahrt Mainz-Mombach (in Richtung Wiesbaden) wird aus baulichen Gründen dann aber gesperrt.