Ein Mitarbeiter der Frankfurter Verkehrsgesellschaft spaziert am Morgen durch die U-Bahnhaltestelle am Frankfurter Hauptbahnhof. Bild © picture-alliance/dpa

Fast alles steht still: Der ganztägige Warnstreik im Nahverkehr hat am Mittwochmorgen wie erwartet begonnen. Vor allem Frankfurt ist betroffen. Bislang blieb das große Chaos aber aus.

U-Bahnen und Straßenbahnen blieben in den Depots, der Frankfurter S-Bahntunnel ist während der Osterferien wegen Bauarbeiten gesperrt: Der angekündigte ganztägige Warnstreik der Gewerkschaft Verdi ist mit Betriebsbeginn am Mittwochmorgen angelaufen.

Bestreikt werden kommunale Unternehmen in Frankfurt, Wiesbaden, Offenbach und Fulda: So werden auch die Mitarbeiter der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) die Arbeit niederlegen. Ernster ist die Lage für die Pendler: Die städtischen Nahverkehrsgesellschaft traffiQ sprach von "großen Lücken im Nahverkehrsnetz".

Keine zusätzlichen Busse möglich

Der Busbetrieb laufe zwar normal, da die Fahrer nach einem anderen Tarif bezahlt werden. In einigen innerstädtischen Linien sei das Gedränge aber groß, sagte traffiQ-Sprecher Klaus Linek um kurz nach 8.30 Uhr: Die Stimmung sei trotzdem relativ entspannt - auch weil die Busse enger getaktet führen. "Die Leute wussten Bescheid und haben sich darauf eingestellt."

Weitere Informationen S-Bahn-Tunnel dicht Noch bis zum 9. April verkehren in Frankfurt keine S-Bahnen zwischen den Stationen Taunusanlage, Hauptwache, Konstablerwache, Ostendstraße und Lokalbahnhof. Grund sind Testfahrten wegen eines neuen elektronischen Stellwerks. Ende der weiteren Informationen

Viele Menschen hätten sich am Hauptbahnhof per Fuß auf den Weg gemacht, statt den Bus zu nehmen. Zudem dürften mehr Pendler ihre Autos nehmen. Auf den Straßen war die Lage am Morgen ebenfalls überschaubar.

Mit der 30 oder 36 in die Stadt

Die Frankfurter Verkehrsgesellschaft informiert auf ihren Anzeigetafeln über den Streik. Bild © Jakob Schaumann/hr

Als wichtige Busverbindungen nennt die Frankfurter Verkehrsgesellschaft (VGF) auf einer Übersichtsseite zum Streik die Linien 30 und 36, die Sachsenhausen und Lokalbahnhof mit Konstablerwache, Westbahnhof und Bad Vilbel verbinden.

Im Norden der Innenstadt schlügen die Linien 32 und 34 einen weiten Bogen vom Ost- zum Westbahnhof beziehungsweise von Bornheim ins Gallusviertel. Vom Hauptbahnhof kommt man mit der Linie 64, die wegen der Tunnelsperrung häufiger fährt, in die Innenstadt.

Regionalzüge fahren planmäßig

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) verweist darauf, dass Regionalzüge und S-Bahnen planmäßig fahren , letztere allerdings nach Baustellenfahrplan. Mit ihnen lassen sich innenstadtnahe Stationen wie Hauptbahnhof, Westbahnhof, Ostbahnhof und Südbahnhof erreichen. "Am Hauptbahnhof war die Stimmung am Morgen ruhig und gelassen", sagte ein Sprecher des RMV.

Die Verkehrsgesellschaften raten dazu, sich kurz vor Fahrtantritt aktuell zu informieren, da die Gewerkschaft ihre Strategie nur begrenzt offenlege. Informationen lieferten etwa die Internetseiten der Verkehrsbetriebe, ihre Kanäle in den sozialen Medien oder das rund um die Uhr besetzte Servicetelefon des RMV unter 069/24248024. Der Morgenticker von hessenschau.de und die hr-Radiowellen informieren ebenfalls aktuell.

Internet-Auskunft aktualisiert

Aus der Internet-Fahrplanauskunft seien U- und Straßenbahnnen am Mittwoch rausgenommen, sagte Linek. Pendler erhielten nur die tatsächlich auch zur Verfügung stehenden Transportmöglichkeiten. Die Tunnelsperrung sei bei der Auskunft schon berücksichtigt.

Der RMV rief dazu auf, wenn möglich die Regionalbahnen rund um Frankfurt zu nutzen. Außerdem werden in der Innenstadt rund 3.000 Leihfahrräder freigeschaltet, die eine halbe Stunde lang kostenlos benutzt werden können.

Behinderungen auch in Wiesbaden und Offenbach

Weitere Informationen Warnstreiks starteten vergangene Woche In der vergangenen Woche hatte Verdi eigenen Angaben zufolge ganztägig Dienststellen in mehreren Kommunen bestreikt, darunter waren auch Kitas und Verwaltungen. Verdi fordert für die 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Diensts in Kommunen und Ländern sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro. Ende der weiteren Informationen

In Wiesbaden sollen wegen des Warnstreiks am Mittwoch keine Busse fahren. Auch in Offenbach soll die Arbeit stundenweise eingestellt werden. In Fulda und Umgebung hat die komba Gewerkschaft alle Beschäftigten im Kommunal- und Bundesdienst zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Immerhin: Schüler sind nicht betroffen: "Wir haben uns mit dem Mittwoch bewusst einen Tag in den Ferien ausgesucht, um die Schulkinder zu schonen", hatte Verdi-Landesfachbereichsleiter Ronald Laubrock am Freitag gesagt.

Die FES rechnet am Mittwoch in Frankfurt mit Ausfällen bei der Straßenreinigung sowie bei der Haus- und Sperrmüllsammlung. Auf den Wertstoffhöfen will die Stadt einen Basisdienst sicherstellen.

Sendung: hr-iNFO, 28.3.2018, 6 Uhr