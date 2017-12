Bei der Razzia wurde auch die Unternehmenszentrale der Fraport AG am Frankfurter Flughafen durchsucht.

Haben Fraport-Mitarbeiter einen senegalesischen Politiker bestochen? Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt wegen des Verdachts der Bestechung von Amtsträgern. Polizisten durchsuchten Büros des Unternehmens.

Rund 100 Polizeibeamte und neun Staatsanwälte durchsuchten am Dienstagmorgen die Räume des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport. Betroffen waren laut Staatsanwaltschaft insgesamt zehn Objekte, darunter Wohnräume und Büros. Die Bildzeitung berichtete, dass die Polizei am Morgen auch die Fraport-Unternehmenszentrale am Frankfurter Flughafen durchsuchte.



Anlass der Razzia waren Ermittlungen der Frankfurter Staatsanwaltschaft: Acht Beschuldigten, darunter fünf Fraport-Mitarbeitern, wird vorgeworfen, einen senegalesische Politiker bestochen haben.

Fraport will kooperieren

Die Vorwürfe beziehen sich auf einen Zeitraum zwischen den Jahren 2006 und 2012, damals ging es um die Vergabe der Betriebskonzession für den neuen Flughafen in der senegalesischen Hauptstadt Dakar. Dem Politiker sollen Firmenbeteiligungen versprochen worden sein. Fraport hatte den Zuschlag für den Betrieb 2007 erhalten.

Ausgelöst worden waren die Ermittlungen durch eine anonyme Anzeige 2013, offenbar von einem Insider. Die Ermittler gingen den Hinweisen nach - jetzt, vier Jahre später folgte die Razzia. Ein Fraport-Sprecher kündigte gegenüber hr-iNFO an, die Ermittlungen zu unterstützen.

