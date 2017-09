Belastungsprobe für Pendler: Am Wiesbadener Kreuz hat am Freitag der Bau einer neuen Brücke begonnen. Das marode Bauwerk, das den A3-Verkehr über die A66 führt, muss ausgetauscht werden.

Die Autobahnbrücke am Wiesbadener Kreuz muss viel aushalten. Sie verbindet bei Hofheim (Main-Taunus) die A3 zwischen Köln und Frankfurt und die A66 zwischen Wiesbaden und Frankfurt miteinander, zwei der meistbefahrenen Autobahnen Hessens. Inzwischen rattern dort rund 200.000 Fahrzeuge täglich über den Asphalt, darunter viele schwere Lastwagen.

Die 65 Jahre alte Brücke ist der Belastung nicht mehr gewachsen und muss deshalb erneuert werden. Am Freitag fand der erste Spatenstich statt. Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) nannte die Sanierung des bestehenden Straßennetzes für die Bauarbeiten als vordringliche Aufgabe im Straßenbau. Die Erneuerung soll bis 2020 dauern und kostet rund 50 Millionen Euro.

Die Baustelle wird am Wiesbadener Kreuz eingerichtet. Bild © Bing Maps

Zwei Behelfsbrücken werden eingerichtet

Der Ersatzbau für die Brücke, die wegen ihres Zustands bereits für Transporte von mehr als 44 Tonnen gesperrt war, ist notwendig für den späteren Um- und Ausbau des gesamten Wiesbadener Kreuzes. Die neue Brücke bietet laut Ministerium mehr Platz für Auf- und Abfahrtstreifen. Auch die Durchfahrthöhe wird auf 4,50 Meter erhöht.

Um den Verkehr während der Bauzeit auf der stark befahrenen A3 aufrecht zu erhalten, werden zwei Behelfsbrücken errichtet - beide zweispurig und neben den Fahrbahnen. "Es wird Behelfsbrücken geben, damit man den Verkehr von der alten Brücke runterholen kann", sagte Al-Wazir dem hr. Die alte Brücke werde nach und nach abgerissen und schrittweise neu gebaut, bis das komplette Bauwerk ersetzt ist.

Insgesamt werden sechs Autobahnkreuze erneuert

Bis die Behelfsbrücken fertig sind, sollen montags bis freitag zu den Hauptverkehrszeiten alle Spuren auf der A3 befahrbar bleiben. Erlaubt ist allerdings nur Tempo 80. In verkehrsschwachen Zeiten werden einzelne Fahrbahnen zeitweise gesperrt. Die Freigabe des neuen Bauwerks für den Verkehr ist für 2020 geplant. Kostenpunkt für das Projekt: rund 50 Millionen Euro.

Dass eine weitere Großbaustelle Pendler ärgert, kann Al-Wazir nachvollziehen. Er meinte aber auch: "Alle sagen: Wir müssen in die Infrastruktur investieren, richtigerweise. Das bedeutet aber unter dem Strich: Wir brauchen auch die Baustellen."

Das Wiesbadener Kreuz und fünf weitere Autobahnkreuze will Al-Wazir erneuern und ausbauen. Sie sind Teil des Bundesverkehrswegeplans 2030. "Ein Teil unseres Programms ist es, die Autobahnkreuze im Rhein-Main-Gebiet so zu ertüchtigen, dass sie leistungsfähiger werden. Sie sind die Nadelöhre im System", sagte er. 2016 seien 750 Millionen Euro in Erhalt, Neu- und Ausbau sowie den Betrieb von Autobahnen und Bundesstraßen in Hessen geflossen.

Bauarbeiten an der Schiersteiner Brücke dauern länger

In Wiesbaden werden Pendler schon seit längerem auf eine Geduldsprobe gestellt. Die Bauarbeiten an der Schiersteiner Brücke ziehen sich weiter in die Länge. Ursprünglich sollten im Spätsommer die ersten Fahrzeuge über das Bauwerk der Autobahn 643 rollen.

Nach Angaben von Hessen Mobil soll der neue Abschnitt nun Ende November 2017 für den Verkehr freigegeben werden. Weitere Dauerbaustellen sind auf einer interaktiven Webseite von Hessen Mobil zu sehen.