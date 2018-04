Wegen einer Computerpanne bei der europäischen Flugsicherung kommt es auch am Frankfurter Flughafen zu Verspätungen. Betroffen sind startende und landende Maschinen.

"So etwas hatten wir noch nie", sagte eine Eurocontrol-Sprecherin am Dienstag. Der Ausfall eines zentralen Computersystems bei der europäischen Flugsicherung hat den Flugverkehr in ganz Europa durcheinander gebracht.

Wie die Organisation in Brüssel mitteilte, war ein System zum Datenaustausch und zur Koordinierung von Flugplänen betroffen. "Schätzungsweise die Hälfte" der geplanten 29.500 europäischen Flüge könnte verspätet sein.

Verzögerungen in Frankfurt

"Wir spüren das hier am Frankfurter Flughafen natürlich auch", sagte ein Fraport-Sprecher. Die Auswirkungen hielten sich jedoch in Grenzen. Betroffen sei besonders der Abflugbereich. Das könne sich ändern, wenn ankommende Maschinen von anderen europäischen Flughäfen nicht oder erst mit längerer Verspätung starten könnten. Tatsächlich gab es am Abend auch viele verspätete ankommende Maschinen.

Eine Lufthansa-Sprecherin teilte mit, die Auswirkungen auf den Flugbetrieb des Unternehmens seien in Deutschland zwar spürbar, aber moderat.

"Die Flugsicherung direkt ist nicht betroffen und es gibt keine Auswirkungen auf die Sicherheit", erklärte Eurocontrol. Probleme gab es mit einem System, das Flüge und Kapazitäten innerhalb des europäischen Luftraums koordiniert. Alle Flugpläne, die vor 12.26 Uhr in das System eingegeben wurden, waren verloren gegangen.

Lage soll sich am Abend normalisieren

Eurocontrol forderte die Fluggesellschaften auf, die Flugpläne erneut in das System einzugeben. Die Organisation rechnete aber erst am späten Abend damit, dass sich die Lage wieder normalisiert.

Eine Sprecherin der Deutschen Flugsicherung (DFS) in Langen sagte, auch an Airports in Deutschland laufe nun alles "etwas langsamer" durch den Ausfall. "Es ist mit Abflugverzögerungen zu rechnen." Das Ausmaß sei derzeit aber noch unklar.

Sendung: YOUFM, 03.04.2018, 19.00 Uhr