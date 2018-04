Mit einer neuen Führungsspitze will die angeschlagene Deutsche Bank zurück in die Erfolgsspur. Privat- und Firmenkunden-Vorstand Christian Sewing wird neuer Vorstandschef - und zwar sofort.

Jetzt ist es offiziell: Christian Sewing ist ab sofort Vorstandsboss der Deutschen Bank. Das teilte der Aufsichtsrat in der Nacht zu Montag nach einer Krisensitzung mit. Der 47-Jährige wird Nachfolger des Briten John Cryan.

Rückschläge in den vergangenen Monaten

Sewing soll die angeschlagene Bank wieder auf Kurs bringen. Das war Cryan in seiner Amtszeit nicht wirklich gelungen. Der Brite kam 2015 als Sanierer. In den vergangenen Monaten hat der 57-Jährige aber Rückschläge erlitten. Für 2017 meldete das größte deutsche Bankhaus vor allem wegen der US-Steuerreform das dritte Verlustjahr in Folge.

Vor zwei Wochen sickerte durch, dass Aufsichtsratschef Paul Achleitner mit der Suche nach einem Nachfolger für Cryan begonnen hat. Von Achleitner war dazu nichts zu hören - wohl aber von Cryan, der erklärte, an Bord bleiben zu wollen.

"Alle Kraft für die Bank"

"Ich möchte Ihnen versichern, dass ich mich weiterhin mit all meiner Kraft für die Bank einsetze und gemeinsam mit Ihnen den Weg weiter gehen möchte, den wir vor rund drei Jahren angetreten haben", schrieb Cryan, dessen Vertrag bis zum Jahr 2020 abgeschlossen wurde, kurz vor Ostern an die Mitarbeiter.