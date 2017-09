Ein ehemaliges Studentenprojekt aus Darmstadt kommt ganz groß raus: Der Autobauer Daimler hat die Internet-Plattform Flinc übernommen, die Mitfahrgelegenheiten für Kurzstrecken vermittelt.

Eine halbe Million registrierter Nutzer, jeweils 350.000 Angebote und Gesuche für Fahrten monatlich: Das machte die von ehemaligen Darmstädter Studenten entwickelte Mitfahr-Plattform "Flinc" für den Weltkonzern Daimler attraktiv. Der Autobauer hat das kleine Startup-Unternehmen übernommen, wie der Konzern mitteilte: "Mit Flinc nehmen wir ein sehr gut eingespieltes Team auf, das wertvolle Erfahrungen im Bereich Mitfahren auf Kurzstrecken einbringt."

Im Firmensitz der Flinc GmbH in Darmstadt zeigte man sich bester Stimmung: "Zunächst einmal macht es uns stolz", sagte Mitgründer und Geschäftsführer Klaus Dibbern am Freitag auf Nachfrage von hessenschau.de. Offensichtlich habe man mit Flinc etwas aufgebaut, das für den Weltkonzern wichtig sei, um sich für den Wandel in der Mobilität gut aufzustellen. "Das war vor sieben Jahren, als wir Flinc gegründet haben, für uns noch undenkbar. "

Spontan Mitfahrer suchen und finden

Mit Flinc haben sich die Darmstädter in der Nische der Mitfahrgelegenheiten bei Kurz- und Mittelstrecken einen Namen gemacht. Dieser Aspekt war dem Daimler-Konzern dabei besonders wichtig, wie Unternehmenssprecher Michael Kuhn von Daimler Mobility Services betonte: "Herkömmliche Plattformen konzentrieren sich eher auf Langstrecken und langfristig geplante Mitfahrvermittlungen. Flinc hingegen bietet eine spontane Mitfahrmöglichkeit für den städtischen Raum."

Der Service wird online, per App oder auch über Navigationssysteme abgerufen und bedient. Er funktioniert so: Nutzer müssen sich registrieren, bieten oder suchen eine Fahrt, geben Start, Ziel und Zeit ein. Flinc sucht jemanden mit passenden Fahrtdaten in der Nähe. Fahrer und möglicher Mitfahrer werden benachrichtigt und können miteinander in Kontakt treten.

Weitere Informationen Daimler Mobility Services Daimler Mobility Services ist eine 2013 gegründete Tochter der Daimler AG, zu der unter anderem auch Dienste wie das Carsharing-Angebot car2go und die Taxi-Bestell-App mytaxi gehören. Der Automobilhersteller will sich auf dem Gebiet neuer Mobilitätsdienstleistungen behaupten. Schwerpunkt ist die bestehende Verkehrsinfrastruktur. Diese soll unter anderem mit Hilfe innovativer Smartphone-Konzepte neu genutzt werden. Ende der weiteren Informationen

Laut Daimler soll Flinc vorerst weiter an seinem Unternehmenssitz in Darmstadt arbeiten. Die rund ein Dutzend Mitarbeiter werden übernommen, die GmbH soll weiterhin selbstständig arbeiten, so der Daimler-Sprecher. Zu der Übernahmesumme wollte er keine Angaben machen. In Bezug auf mögliche Zukunftspläne sagte Kuhn: "Wir wollen das Flinc-Angebot weiter entwickeln." Für die Flinc-Nutzer ändere sich nichts.

"Nun haben wir mehr Möglichkeiten"

Da war Flinc gerade frisch am Start: Die Mitgründer Benjamin Kirschner, Michael Hübl und Klaus Dibbern (von links) im Jahr 2011. Bild © picture-alliance/dpa

Auch anderen Unternehmen ist Flinc bereits aufgefallen. Unter anderem investierten die Deutsche Bahn und General Motors in die Mitfahr-Plattform. Bosch integrierte den Flink-Service in ein Navigationssystem und setzte die App auch gleich für firmeneigene Betriebsfahrgemeinschaften ein, genauso wie der Bergsportausrüster Vaude und der Konsumgüterhersteller Procter & Gamble. Flinc ist deutschlandweit im Einsatz.

Dass ihr Projekt erfolgreich sein würde, davon waren die Flinc-Gründer nach eigenen Angaben von Anfang an überzeugt: "Es war unsere Vision, die Mobilität zu verändern", betont Flinc-Geschäftsführer Dibbern. "Und das ist sie heute noch - nur haben wir jetzt mehr Möglichkeiten der Umsetzung."