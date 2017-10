Ein Darmstädter Sneakerstore macht sich global einen Namen. "Asphaltgold" hat sich mit einem Onlineshop und einer ausgefeilten Social-Media-Strategie zum inzwischen weltweit gefragten Anbieter entwickelt.

Für Daniel Benz liegt das Gold buchstäblich auf der Straße. Als der diplomierte Sportwissenschaftler 2007 seinen Sneakerstore "Asphaltgold" in der Darmstädter City eröffnete, konnte er nicht ahnen, wie erfolgreich sein Geschäft wenige Jahre später sein würde.

"Den jetzigen Status hätte ich nie zu erträumen gewagt", sagt der 37-Jährige heute. Der Status in Zahlen: monatlicher Verkauf einer fünfstelligen Anzahl von Artikeln, Jahresumsatz im zweistelligen Millionenbereich, 70 Angestellte, ein florierender Online-Versandhandel, dazu zwei Läden in bester Darmstädter Innenstadtlage.

Social Media statt Plakatwerbung

Zum Erfolgsrezept des gebürtigen Darmstädters gehört seine ausgefeilte Social-Media-Strategie. Damit hat es Asphaltgold auf aktuell rund 700.000 Abonnenten bei Facebook und 395.000 Follower bei Instagram gebracht.

Zum Vergleich: Der Online-Versandriese Zalando bringt es bei Instagram auf rund 435.000 Follower. "99 Prozent unserer Zielgruppe nutzen diese Kanäle", sagt Benz: "Bevor ich Werbefläche an den Hauptbahnhöfen buche, ist das Geld hier besser investiert."

Die meisten Bilder für "Asphaltgold" werden in Darmstadt aufgenommen. Bild © Screenshot Asphaltgold bei Instagram

Ein Team aus acht Mitarbeitern kümmert sich um die "Asphaltgold"-Auftritte im Internet. Dazu gehört auch die Produktion von Sneaker-Fotos außerhalb von Studios. Die bei Instagram beliebten, so genannten "On-Feet-Bilder" entstehen größtenteils auf Darmstädter Straßen und Treppen, als Teil eines Specials wurde auch am Frankfurter Flughafen fotografiert. Benz möchte damit Sneaker, die das Kerngeschäft seines Unternehmens ausmachen, möglichst authentisch vorstellen.

Auch eine kostenlose "Fittingroom"-App hat Asphaltgold entwickelt . Sie soll helfen, anhand eines Referenzmodells auf Anhieb die richtige Größe zu finden. Mit ihr sollen Käufer vor Fehlbestellungen bewahrt werden - und Asphaltgold vor häufigen Retouren, die Kosten verursachen.

Campen für ein Sammler-Paar

Bis zu 2.000 verschiedene Lifestyle-Schuhe bietet Asphaltgold online an. Geliefert wird auf alle Kontinente, auch wenn die meisten Bestellungen aus Deutschland kämen, sagt Benz. Die Preisspanne liegt bei etwa 70 bis 400 Euro. Aber es gibt auch Sammlerexemplare für 700 Euro und kleinere, "limitierte" Serien. Wenn solche Produkte im Laden zu haben sind, campen schon mal Fans vor der Tür.

Ein besonderes Projekt war für Benz ein unter dem eigenen Asphaltgold-Label produzierter Sneaker, der gemeinsam mit einem Schuh- und einem Autohersteller vermarktet wurde.

Jugendträume erfüllt

Wie viele Sneaker besitzt der Inhaber von Asphaltgold selbst? Daniel Benz schätzt die Anzahl seiner Exemplare auf eine vierstellige Zahl. "In meiner Garderobe habe ich eine Auswahl von etwa 20 Paar Schuhen, die ich häufiger anziehe und öfter auch mal auswechsle. Aber es gibt auch einige Schuhe, die ich noch nie anhatte, und bei denen es mehr um die Erinnerung oder den Sammlerwert geht."

Nicht immer hat Benz so aus dem Vollen Schöpfen können wie heute: "Auf dem Schulhof gab es damals mehrere Schüler aus höheren Klassen, die die ersten "Air Max" getragen haben. Die haben damals 200 bis 300 DM gekostet." Diesen Jugendtraum konnte sich der Asphaltgold-Chef erst sehr viel später erfüllen.

Der Schuh der Zukunft kommt aus dem Drucker

Und wohin geht der Sneaker-Trend der Zukunft? "Das Thema 3D-Druck ist im Kommen", weiß Benz. Es gebe bereits erste für den Laufsport entwickelte Sohlen-Konstruktionen aus dem Drucker, auch wenn sie noch nicht auf dem Markt erhältlich seien. Benz ist sicher: Die werden auch den Lifestyle-Schuh beeinflussen.

Was eigene Zukunftspläne angeht, ist Benz eher zurückhaltend. "Ich habe nie den Anspruch gehabt, ein so großes Geschäft zu haben", erzählt Benz. "Ich wollte es schaffen, von meiner Sneaker-Passion zu leben und sozusagen meinen Status aus Studentenzeiten mit einer kleinen Wohnung und einem Auto aufrecht zu erhalten." Und: "Ich will mich an Prozessen beteiligen, die mich glücklich machen."