Mehr Nachtfahrten an den Wochenenden und erstmals freies WLAN in einem Regionalzug: Der RMV erhöht mit dem Fahrplanwechsel im Dezember den Komfort – das allerdings stufenweise. Schnellere Busse sollen die Nerven der Pendler schonen.

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) macht seinen Fahrgästen mit dem Fahrplanwechsel ab 10. Dezember neue Angebote. Der geplante, durchgängige Nachtbetrieb von S-Bahnen im gesamten Tarifgebiet wird allerdings in zwei Stufen eingeführt. Das sagte RMV-Geschäftsführer Knut Ringat am Freitag in Darmstadt. Grund sind die andauernden Arbeiten im Frankfurter S-Bahntunnel nach Mitternacht.

Freitag- und Samstagnacht sowie vor Feiertagen können Nachtschwärmer den Angaben zufolge mit den Linien S1, S3, S4, S5, S7 und S8 alle ein bis zwei Stunden in die Region aufbrechen. Nachtfahrten wird es nach RMV-Angaben unter anderem nach Gießen, Marburg, Darmstadt, Fulda oder Mannheim geben.

Ab August 2018 sollen laut RMV dann alle S-Bahn-Linien am Wochenende nachts fahren. Bei einer entsprechenden Nachfrage werde überlegt, die nächtlichen Verbindungen dann auch unter der Woche anzubieten, sagte ein Sprecher. Ab Dezember 2018 sollen auch die Regionalbahnen nachts verkehren. Dann will auch die Stadt Frankfurt mit einem entsprechenden Angebot für U- und Straßenbahnen nachziehen, wie Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) erneut ankündigte.

WLAN und mehr Schnellbusse

Eine Neuerung ist die Einführung kostenloser WLAN-Angebote. Auf der Rhein-Neckar-Ried-Linie werde erstmals in den neuen RMV-Zügen ein freies WLAN angeboten, sagte Ringat. Im kommenden Jahr werde der RMV zudem beginnen, schrittweise die S-Bahn-Züge komplett mit WLAN auszustatten. "Auf längeren Strecken fordern das unsere Fahrgäste mittlerweile", sagte er.

Außerdem erweitert der RMV ab Dezember sein Netz an Schnellbussen. Davon sollen vor allem Pendler profitieren: Der RMV verspricht sich deutlich kürzere Fahrzeiten, auf der bereits seit Längerem bestehenden Strecke etwa 15 statt 40 Minuten. In den nächsten Jahren will der RMV eigenen Angaben zufolge einen "Ring an Schnellbussen" um Frankfurt herum entstehen lassen.

Preisdeckelung bei 1,5 Prozent Steigerung

Die Fahrpreiserhöhung fällt nach RMV-Angaben so niedrig aus wie noch nie in der Geschichte des seit 1995 bestehenden Verbundes. Bus- und Bahn-Pendler in weiten Teilen Hessens müssen ab dem kommenden Jahr durchschnittlich 1,5 Prozent mehr für den Nahverkehr bezahlen. Für die nächsten drei Jahre wurde zudem eine Deckelung der Kostensteigerungen auf jährlich maximal 1,5 Prozent beschlossen. Nutzer von Bus und Bahnen in Frankfurt, Wiesbaden und Mainz zahlen für ihre Jahreskarten ab Januar 2018 weniger.

Sendung: hr-iNFO, 17.11.2017, 14 Uhr