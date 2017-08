Sechs Mal bumm - dann soll die alte Lahntal-Brücke der A3 endgültig verschwunden sein. Die Pfeiler werden am Sonntag gesprengt. Wir erklären den Ablauf des Spektakels - und warum Fernsehgucken besser sein dürfte, als eine Fahrt nach Limburg.

In monatelanger Arbeit wurde die Fahrbahn der Autobahnbrücke über das Lahntal bei Limburg abgerissen. Übrig blieben sechs Pfeiler aus Beton, die am Sonntag gesprengt werden. Die wichtigsten Infos dazu:

Es gibt ein festes Zeitfenster: zwischen 8.45 Uhr und 9.15 Uhr wird es ernst. Um 8.30 Uhr werden alle Straßen im Evakuierungsgebiet gesperrt. Wenn das gesamte Sperrgebiet geräumt ist wird etwa ab 8.45 Uhr der Verkehr auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Limburg Süd und Limburg Nord für die Dauer der Sprengung angehalten. Auch andere Verkehrswege werden gesperrt und der Bootsverkehr auf der Lahn wird gestoppt.

Wenn dort nichts mehr rollt oder schwimmt soll um 8.53 Uhr mit der Sprengung begonnen werden. (Geodaten Sprengort: 50°23'20.3"N 8°04'49.6"E). "Wir rechnen mit etwa zehn Minuten Verkehrsstopp, dann geht es weiter", sagt ein Sprecher der Autobahnpolizei. "Eine Umleitung einzurichten lohnt sich da nicht. Am Sonntagmorgen ist ja auch nicht so viel Verkehr."

Hessen Mobil weist keine Zuschauerbereiche aus. "Es gibt eine Pressefläche. Wir empfehlen tatsächlich, das Ereignis im Fernsehen zu schauen, dort wird es sicher am besten zu sehen sein", sagt Pressesprecherin Sonja Lecher. Außerhalb der Sperrfläche seien gute Beobachtungsposten schwer zu finden.

Weitere Informationen hessen extra - Sprengung der Lahntalbrücke 8.30 Uhr bis 9.00 Uhr live bei hessenschau.de und im hr-fernsehen

19.00 Uhr bis 19.30 Uhr im hr-fernsehen Ende der weiteren Informationen

So sieht das auch die Stadt Limburg. "Die Topografie hier ist unpraktisch. Selbst mit Fernglas wird es wegen der vielen Bäume schwer", sagt ein Sprecher der Stadtverwaltung. Auch die Betreiberin des Campingplatzes kann keine freie Sicht bieten. "Bei uns stehen Bäume im Weg und wir müssen ja auch eh runter vom Platz."

Nicht einmal vom Domberg aus wird die Sicht gut sein: Die Stadt hat die kleine Aussichtsplattform mit Blick auf das Lahntal aus Sicherheitsgründen für die Zeit der Sprengung ebenfalls gesperrt, wie der Sprecher der Stadt am Freitag sagte.

Es gibt ein Sperrgebiet rund um die bis zu 50 Meter hohen Brückenpfeiler, das am Sonntag evakuiert wird. Von 6.30 Uhr bis 9.30 Uhr darf sich niemand außer dem Sprengmeister im Sperrgebiet aufhalten – es besteht Lebensgefahr. Ein Campingplatz und einige Wohnhäuser werden geräumt.

Rund um die Sprengung ist ein Sperrgebiet festgelegt. Bild © Hessen Mobil/ hessenschau.de

Die Polizei kontrolliert das Sperrgebiet mit einem Hubschrauber und einer Wärmebildkamera in den Stunden vor der Sprengung. Außerhalb des abgegrenzten Gebietes besteht nach Angaben von Hessen Mobil keine Gefahr. Schon zwei Tage vor der Sprengung gibt es eine Tag- und Nachtüberwachung.

A3

Bahnstrecke 3710 (Lahntalbahn)

Lahn (Wasserstraße)

Seilerbahn / Höhenstraße, Eschhöfer Weg, Am Heiligenstock

alle Wirtschaftswege, Feldwege und Fahrradwege im Sperrgebiet

In jeden der an der Nordseite der Lahn stehenden Pfeiler haben die Experten 134 Löcher gebohrt. In jedes Loch werden rund 80 Gramm Sprengstoff gesteckt - macht rund zehn Kilogramm für jede der Stützen. Am Sonntag wird es dann in kurzen Abständen sechs Mal laut knallen, jeder Pfeiler wird einzeln gesprengt im Abstand von wenigen Sekunden.

Weitere Informationen Akustische Spreng-Signale 1 mal lang: in Deckung gehen

2 mal kurz: Sprengung steht unmittelbar bevor

3 mal kurz: Sprengung beendet Ende der weiteren Informationen

Die Pfeilerpaare fallen auf ein vorbereitetes Fallbett, eine Grube, die das einstürzende Bauwerk aufnehmen kann. Gegen die heftige Staubentwicklung kommen Wasserkanonen zum Einsatz, wie man sie im Winter von Skipisten als Schneekanonen kennt. Nach der Sprengung wird kontrolliert, ob etwa auf Straßen oder Wegen Betonbrocken herum liegen.