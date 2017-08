Joao Ferreira, Lukas Reinhardt und Kai Burghardt haben im April die Dating-App "Go Crush" gegründet. Bild © Go Crush

Tinder zu sex-fixiert, Parship zu kompliziert? Das fanden drei junge Frankfurter und gründeten ihre eigenen Dating-App. Die App schickt Singles gemeinsam ins Restaurant. In Darmstadt und Frankfurt entwickelt sich das Geschäftsmodell rasant. Ein Test.

App installiert, ein Profil erstellt, ein Sechser-Gruppentreffen zum festgelegten Wunschtermin aufgemacht – und keine zwei Stunden später ist mein virtueller Tisch voll, mein Date mit fünf Fremden steht. Das Restaurant wählt die App aus, sie schickt meine Gruppe und mich zu einem Vietnamesen.

Fünf Minuten bis zum Date

"Wir haben die App mit etwa acht Megabyte bewusst klein und das Profil bewusst simpel gehalten", sagt Gründer Lukas Reinhardt. Tatsächlich braucht man nur ein Foto, Alters- und Berufsangabe und drei Stichworte, um sich selbst zu beschreiben. "Es geht darum, dass man vom Runterladen bis zur Verabredung nicht länger als fünf Minuten brauchen soll."

Reinhardt ist 24 Jahre alt, studierter Bachelor of Science, und hat im April 2017 mit Joao Ferreira und Kai Burghardt seinen Dating-Frust bei Tinder und Co in eine Geschäftsidee umgewandelt: in die App "Go Crush", bei der die Menschen nicht lange chatten, sondern sich sofort im echten Leben treffen, in einem Restaurant mit vier oder sechs Personen zum Essen.

Man kann selbst ein Treffen initialisieren und schauen, wer sich dazu gesellt oder man setzt sich an einen freien Tisch, wenn einen die Menschen ansprechen, die schon daran sitzen. Ist ein Tisch mit hälftig Frauen und Männern besetzt, schließt die App das Angebot und bucht den Tisch ganz echt in einem Restaurant.

"Echt entspannt"

An meinem "Tisch im echten Leben" mit Claudia, Michi und Micha beim Vietnamesen finden alle die Idee von Reinhardt und seinen Kollegen gut, alle sind hier bei ihrem ersten Go Crush-Date. Schon zu oft seien Dates über andere Anbieter schief gelaufen, direkt an obszönen Fotos gescheitert oder im Sande verlaufen.

Bei Eistee und Bier entspannt sich eine lockere Atmosphäre. Bild © hr

"Vieles ist wie auf dem Fleischmarkt", sagt Claudia. "Ich finde es total entspannt, mit einer Gruppe essen zu gehen und erst mal normal zu quatschen." Die App sei praktisch, einfach und zur großen Freude aller ist das Restaurant, das noch keiner vorher kannte, ein Volltreffer.

Restaurants zahlen

In welches Restaurant die Gruppe geht, wird von der App festgelegt. Mitmachen können ausgewählte Gastronomen, wenn sie dafür bezahlen, in Frankfurt sind in dieser frühen Phase rund 20 Betriebe angeschlossen, rund tausend User hat die App und täglich kommen neue hinzu.

"Das ist unser Geschäftsmodell. Die Restaurants zahlen uns zwei Euro pro Gast bei einem Mindestumsatz von acht Euro." Sobald ein Tisch in der App voll ist, setzt der Administrator eine Mail in die Runde der Restaurants ab. "Wer dann zuerst hier schreit, bekommt die Reservierung."

"Ich finde die Idee richtig gut und unterstütze gerne kreative Köpfe", sagt Khan Ngoc Luong, Chef im vietnamesischen Restaurant Ong Tao. Außerdem sei es gute Werbung und wenn die App "richtig groß" werde, kämen sicher noch mehr Gäste ins Haus. Für die User ist die App kostenlos, sie bezahlen nur ihr eigenes Essen.

Bald in ganz Deutschland?

"Wir haben auch einen Variante für Darmstadt, das läuft auch sehr gut an." Dort können die Kunden Thementische aufrufen, also etwa für "Kunstfreunde", "Pizza-Liebhaber" oder "Naturfreaks". Und anders als in Frankfurt können auch Aktivitäten wie Lasertag zusammen unternommen werden. "Wir müssen sehen, wie das angenommen wird." Leben könne man von Go Crush zwar noch nicht, aber die App entwickle sich rasant, laut Finanzplan wolle man 2019 profitabel sein.

Eine Ausweitung auf andere deutsche Städte und eine Kooperation mit dem Ticketverkäufer eventim.de sind die nächsten Entwicklungsstufen, die Reinhardt und sein Team planen. "Dann kann man überall zusammen essen gehen, Konzerte und Theater besuchen oder Aktivitäten wie Bowling oder Bouldern über die App starten."

Absagen wären nett gewesen

Beim Vietnamesen in Frankfurt sind wir uns einig: Das Konzept von Go-Crush funktioniert. Eine kleine Schwachstelle konnten wir aber doch finden, nachdem wir lange gewartet, die Kellnerin wiederholt vertröstet und schließlich doch bestellt hatten: Blöd ist es, wenn Teilnehmer einfach nicht erscheinen, in unserem Fall gleich zwei.

"Das finde ich echt schade", sagt Micha, er habe gerade auch die Gruppengröße mit sechs ideal gefunden. "Ich finde, es sollte in der App eine Möglichkeit geben, der Gruppe kurzfristig abzusagen", schlägt Claudia vor. Finden wir alle und stoßen mit Bier, Eistee und Weißwein darauf an.