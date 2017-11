Fünf vor zwölf - zeigt die Uhr am Siemens-Zentralgebäude in Erlangen. Für das Werk Offenbach könnte es das Ende bedeuten.

Fünf vor zwölf - zeigt die Uhr am Siemens-Zentralgebäude in Erlangen. Für das Werk Offenbach könnte es das Ende bedeuten. Bild © picture-alliance/dpa

Knapp 7.000 Jobs will Siemens weltweit streichen: Der Standort Offenbach mit 700 Mitarbeitern könnte komplett geschlossen werden. Für Freitag hat die IG Metall zu Protesten aufgerufen.

Der bevorstehende Kahlschlag beim Dax-Konzern Siemens trifft auch den Standort Offenbach. Wie Siemens am Donnerstag in München mitteilte, soll das Kraftwerksgeschäft in Offenbach und Erlangen zusammengelegt werden. Wie viele von knapp 700 derzeitigen Mitarbeitern in Offenbach betroffen sind, beantwortete das Unternehmen am Donnerstag nicht eindeutig.

Die örtliche IG-Metall-Bevollmächtigte Marita Weber sagte, die Äußerungen des Unternehmens gegenüber der Belegschaft seien eindeutiger gewesen als die öffentlichen Aussagen: "Für uns ist klar, dass Offenbach dicht gemacht werden soll." Die Beschäftigten wollen dagegen kämpfen. Am Freitag wird eine Demonstration gegen die Schließung stattfinden.

In einer Telefonkonferenz erklärte Siemens, Ziel sei es, die Aktivitäten der Standorte Erlangen, Wien und Offenbach zu bündeln. Der Geschäftsplan sei, dies in Erlangen zu tun. Alles weitere müsse mit den Arbeitnehmervertretern besprochen werden. Ziel sei es, die Verhandlungen bis zum Ende des Geschäftsjahres 2018 abzuschließen.

Standort Offenbach wackelt

Auf die Nachfrage, ob dennoch Teams in Offenbach verbleiben könnten, antwortete das Unternehmen: "Die Verhandlungen werden es zeigen." Konkret könne man keine Aussagen dazu machen, zumal viele Mitarbeiter nicht vor Ort seien, sondern auf Baustellen arbeiteten.

Die Deutsche Presse-Agentur ging in ihren Berichten davon aus, dass der Standort Offenbach wegfallen dürfte. Die Beschäftigten in Offenbach sollen am Freitagvormittag über die Pläne informiert werden.

Siemens will wegen der Probleme in der Kraftwerks- und in der Antriebssparte weltweit rund 6.900 Jobs streichen, davon etwa die Hälfte in Deutschland. Die Standorte im sächsischen Görlitz und in Leipzig mit zusammen 920 Arbeitsplätzen sollen in jedem Fall geschlossen werden.

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) appelliert an Siemens, beim Abbau tausender Stellen in der Kraftwerks-Sparte fair mit den Mitarbeitern umzugehen. "Die Beschäftigten sind in großer Sorge und Verunsicherung über ihre Zukunft. Ich wünsche mir, dass sich Siemens in enger Abstimmung mit den Arbeitnehmervertretungen um faire Regelungen für die betroffenen Standorte kümmert."

IG Metall: "Angriff auf die Arbeitnehmerseite"

Die Maßnahmen sollten möglichst sozialverträglich umgesetzt werden. Siemens-Vorstand Lisa Davis erklärte: "Die jetzigen Maßnahmen knüpfen an unsere Anstrengungen an, die wir bereits vor drei Jahren gestartet haben, um unser Geschäft an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen."

Die IG Metall reagierte empört auf die Pläne. Gewerkschaftsvorstand und Siemens-Aufsichtsrat Jürgen Kerner lehnte sie als "breit angelegten Angriff auf die Arbeitnehmerseite" ab und kündigte harten Widerstand an: "Ein Stellenabbau in dieser Größenordnung ist angesichts der hervorragenden Gesamtsituation des Unternehmens völlig inakzeptabel. Er kommt aus Sicht der IG Metall nicht einmal als ernsthafte Diskussionsgrundlage in Betracht."

Probleme beim Absatz von Gas-Turbinen

Schon seit längerem wird Siemens in der Kraftwerkssparte mit weltweit rund 46.800 Beschäftigten vor allem seine großen Gas-Turbinen in Deutschland und Europa nicht mehr los. Das sorgt für Preisverfall und Überkapazitäten.

Das Geschäftsfeld Prozessindustrie und Antriebe mit zuletzt 44.800 Mitarbeitern weltweit bietet etwa Getriebe, Motoren, Antriebe und Kupplungen für die Öl-, Gas- und Bergbauindustrie an. Es ist damit auch stark von den Rohstoffpreisen abhängig. In beiden Sparten hatte Konzernchef Joe Kaeser bereits Jobs gekappt.